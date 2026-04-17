Дворазовий призер Олімпіади Насібов розповів, чому пропустить Чемпіонат Європи з боротьби
Насібов: Я повинен сфокусуватися на Чемпіонаті України та відібратися на світову першість
Дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, чому не візьме участь у континентальній першості, яка наступного тижня стартує в Албанії.
Коментар Насібова
«Я пропускаю Чемпіонат Європи у Тірані, бо не пройшов відбір, поступившись на турнірі у Франції своєму конкуренту і партнеру по збірній Дмитру Васильєву. Тепер я повинен сфокусуватися на Чемпіонаті України та відібратися на світову першість», – розповів Насібов.
Він також побажав Васильєву успіху на континентальній першості. Насібов заявив, що очікує від нього гідного виступу.
Нагадаємо, збірна України з боротьби визначилася зі списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані.
На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.
Склад збірної України на Чемпіонат Європи 2026
- Вільна боротьба, чоловіки: Роман Гуцуляк (57 кг), Каміль Керімов (61 кг), Микита Гончаров (65 кг), Олексій Борута (70 кг), Ігор Никифорук (74 кг), Василь Михайлов (79 кг), Олександр Мамрош (86 кг), Мухаммед Алієв (92 кг), Денис Сагалюк (97 кг), Володимир Кочанов (125 кг)
- Жіноча боротьба: Оксана Лівач (50 кг), Марія Єфремова (53 кг), Лілія Маланчук (55 кг), Соломія Винник (57 кг), Марія Винник (59 кг), Ілона Прокопевнюк (62 кг), Ірина Коляденко (65 кг), Манола Скобельська (68 кг), Надія Соколовська (72 кг), Анастасія Алпєєва (76 кг)
- Греко-римська боротьба: Іван Стефанський (55 кг), Владислав Кузько (60 кг), Максим Лю (63 кг), Олександр Грушин (67 кг), Дмитро Васильєв (72 кг), Ірфан Мірзоєв (77 кг), Руслан Абдієв (82 кг), Ярослав Фільчаков (87 кг), Владлен Козлюк (97 кг), Михайло Вишнивецький (130 кг)
