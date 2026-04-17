Дворазовий призер Олімпіади Насібов розповів, чому пропустить Чемпіонат Європи з боротьби

Насібов Я пропускаю Чемпіонат Європи у Тірані, бо не пройшов відбір

Насібов: Я повинен сфокусуватися на Чемпіонаті України та відібратися на світову першість

Дворазовий олімпійський призер Парвіз Насібов у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів, чому не візьме участь у континентальній першості, яка наступного тижня стартує в Албанії.

Коментар Насібова

«Я пропускаю Чемпіонат Європи у Тірані, бо не пройшов відбір, поступившись на турнірі у Франції своєму конкуренту і партнеру по збірній Дмитру Васильєву. Тепер я повинен сфокусуватися на Чемпіонаті України та відібратися на світову першість», – розповів Насібов.

Він також побажав Васильєву успіху на континентальній першості. Насібов заявив, що очікує від нього гідного виступу.

Нагадаємо, збірна України з боротьби визначилася зі списком атлетів, що представлятимуть країну на Чемпіонаті Європи в Тирані.

На чемпіонаті наша збірна буде представлена максимальним складом – 30 борців. По 10 атлетів змагатимуться в трьох видах змагань: у вільній та жіночій боротьбі, а також греко-римській боротьбі.

