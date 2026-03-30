Титуловані російські борці незаконно відвідали Крим для участі у пропагандистському заході

На територію окупованого півострова борці з РФ потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України

Борці з РФ взяли участь у пропагандистському заході у Міжнародному дитячому центрі «Артек»

Титуловані російські борці незаконно відвідали анексований Крим для участі у пропагандистському заході. Про це повідомляє «Главком».

23 березня 2026 року директор тренувального центру «Кримський» Сергій Донич, його перший заступник Богдан Гоменюк, члени збірної РФ з греко-римської боротьби під керівництвом головного тренера Миколи Монова в анексованому Криму відвідали Міжнародний дитячий центр «Артек».

Зокрема, участь у пропагандистському заході взяли:

олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу, заслужений майстер спорту Росії Муса Євлоєв,

чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи Сергій Семенов,

бронзовий призер Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон світу та Європи Сергій Ємелін,

переможець першості світу U20 Алі Ільясов,

переможець першості світу U20 Ерзу Закрієв

На територію окупованого півострова російські борці потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.

Своїми діями вони порушили законодавство України.

Нагадаємо, Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських військових.

Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:

Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії

Микола Яриловець – рядовий російської армії

Олена Красовська – сержант російської армії

Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії

Вікторія Мєшкова

Владислав Шевченко

Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.

Neutral athlete Milana Melnichenko liked a post with Putin pic.twitter.com/xC2bbxwsDa — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 23, 2026

Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.