Титуловані російські борці незаконно відвідали Крим для участі у пропагандистському заході

glavcom.ua
Артем Худолєєв
На територію окупованого півострова борці з РФ потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України

Борці з РФ взяли участь у пропагандистському заході у Міжнародному дитячому центрі «Артек»

Титуловані російські борці незаконно відвідали анексований Крим для участі у пропагандистському заході. Про це повідомляє «Главком».

23 березня 2026 року директор тренувального центру «Кримський» Сергій Донич, його перший заступник Богдан Гоменюк, члени збірної РФ з греко-римської боротьби під керівництвом головного тренера Миколи Монова в анексованому Криму відвідали Міжнародний дитячий центр «Артек».

Зокрема, участь у пропагандистському заході взяли:

  • олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу, заслужений майстер спорту Росії Муса Євлоєв,
  • чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи Сергій Семенов,
  • бронзовий призер Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон світу та Європи Сергій Ємелін,
  • переможець першості світу U20 Алі Ільясов,
  • переможець першості світу U20 Ерзу Закрієв

На територію окупованого півострова російські борці потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.

Своїми діями вони порушили законодавство України.

Нагадаємо, Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських військових.

Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:

  • Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії
  • Микола Яриловець – рядовий російської армії
  • Олена Красовська – сержант російської армії
  • Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії
  • Вікторія Мєшкова
  • Владислав Шевченко

Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.

Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.

Теги: росія анексія спорт пропаганда греко-римська боротьба Муса Євлоєв

Читайте також

Противник діє в напрямку Добропілля двома оперативно-тактичними групами військ
Чому росіяни рвуться до Добропілля? Огляд фронту
2 березня, 10:05
Чому російські танки досі не під Будапештом: відповідь очевидна
Єдина причина, чому російські танки досі не під Будапештом
13 березня, 11:11
Українці вдало виступили у Португалії
Збірна України зі спортивної акробатики виборола дві нагороди на етапі Кубка світу
10 березня, 09:46
Костюк став бронзовим призером турніру у ваговій категорії до 86 кг
Українські борці вільного стилю здобули чотири нагороди на Чемпіонаті Європи U23
12 березня, 14:30
У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
У Білгородській області вперше повністю вимкнули мобільний інтернет
19 березня, 00:57
Ракета Х-69 з'явилася у росіян вже під час війни
Цієї ночі ворог атакував Україну ракетами Х-69: що відомо про нову розробку окупантів
24 березня, 11:34
Вінтертон провів два сезони в OHL
25-річний канадський хокеїст помер від раку
26 березня, 10:43
Миколас Алекна є однією з головних зірок литовського спорту
Рекордсмен світу з метання диска ризикує пропустити сезон через важку травму
26 березня, 15:29
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень уразили нафтотермінал «Усть-Луга» на Балтиці
СБУ вдруге за тиждень уразила нафтотермінал Усть-Луга
Вчора, 14:41

Новини

Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
Визначились всі пари плейоф баскетбольної Суперліги
Чемпіон світу-2014 ризикує опинитися у в'язниці за порушення закону
Чемпіон світу-2014 ризикує опинитися у в'язниці за порушення закону
«Реал» прагне втримати досвідченого оборонця – інсайдер
«Реал» прагне втримати досвідченого оборонця – інсайдер
Титуловані російські борці незаконно відвідали Крим для участі у пропагандистському заході
Титуловані російські борці незаконно відвідали Крим для участі у пропагандистському заході
Збірна України з артистичного плавання здобула золото етапу Кубка світу
Збірна України з артистичного плавання здобула золото етапу Кубка світу
Салах отримав шалену пропозицію із Саудівської Аравії – ЗМІ
Салах отримав шалену пропозицію із Саудівської Аравії – ЗМІ

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:29
Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Вчора, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Вчора, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Вчора, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

