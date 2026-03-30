Титуловані російські борці незаконно відвідали Крим для участі у пропагандистському заході
Титуловані російські борці незаконно відвідали анексований Крим для участі у пропагандистському заході. Про це повідомляє «Главком».
23 березня 2026 року директор тренувального центру «Кримський» Сергій Донич, його перший заступник Богдан Гоменюк, члени збірної РФ з греко-римської боротьби під керівництвом головного тренера Миколи Монова в анексованому Криму відвідали Міжнародний дитячий центр «Артек».
Зокрема, участь у пропагандистському заході взяли:
- олімпійський чемпіон, дворазовий чемпіон світу, заслужений майстер спорту Росії Муса Євлоєв,
- чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи Сергій Семенов,
- бронзовий призер Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон світу та Європи Сергій Ємелін,
- переможець першості світу U20 Алі Ільясов,
- переможець першості світу U20 Ерзу Закрієв
На територію окупованого півострова російські борці потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України.
Своїми діями вони порушили законодавство України.
Нагадаємо, Міжнародна федерація скелелазіння (World Climbing) визнала нейтральним атлетами російських військових.
Зокрема, нейтральний статус отримали представники російського військового клубу ЦСКА:
- Єлизавета Іванова – старший сержант російської армії
- Микола Яриловець – рядовий російської армії
- Олена Красовська – сержант російської армії
- Дмитро Факірьянов – прапорщик російської армії
- Вікторія Мєшкова
- Владислав Шевченко
Ще одна нейтральна росіянка Мілана Мельниченко в соцмережі Instagram вподобала допис з диктатором Володимиром Путіним.
Neutral athlete Milana Melnichenko liked a post with Putin pic.twitter.com/xC2bbxwsDa— UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) March 23, 2026
Варто зазначити, що правила World Climbing забороняють нейтральним атлетами бути причетними до російських військових структур.
