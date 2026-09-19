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Німеччина зіграє дебютний матч під керівництвом Клоппа у культових ретрофутболках

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Німеччина зіграє дебютний матч під керівництвом Клоппа у культових ретрофутболках
У подібній формі Німеччина стала чемпіоном світу 36 років тому
фото: Adidas

Перший матч Юргена Клоппа стане особливим триб'ютом до видатної події німецького футболу 

Збірна Німеччини з футболу розпочне новий етап під керівництвом Юргена Клоппа в особливій формі, присвяченій історичній перемозі на Чемпіонаті світу 1990. Про це повідомляє «Главком».

У першому матчі під керівництвом нового головного тренера німецькі футболісти вийдуть на поле в ретрофутболках, дизайн яких нагадує екіпірування команди на початку 1990-х років. Саме на мундіалі в Італії німецька команда здобула свій третій в історії титул чемпіона світу. Особливо пам’ятним став півфінальний матч проти Англії. Основний і додатковий час завершилися внічию, після чого Німеччина перемогла в серії післяматчевих пенальті та вийшла до фіналу. У вирішальному поєдинку німці здолали Аргентину з рахунком 1:0 завдяки голу Андреаса Бреме.

Водночас зустріч із Нідерландами стане першим серйозним випробуванням для команди під керівництвом Клоппа, який раніше тривалий час працював на клубному рівні. Німецький фахівець очолював дортмундську «Боруссію» та англійський «Ліверпуль», із яким виграв Лігу чемпіонів і чемпіонат Англії.

Окрім тренерської зміни, у німецької збірної незабаром відбудеться й важлива комерційна перестановка. Із 2027 року новим технічним партнером команди стане Nike. Американський виробник замінить Adidas, який постачав форму збірній Німеччини протягом багатьох десятиліть. Таким чином, найближчі сезони стануть для національної команди періодом змін не лише на футбольному полі, а й за його межами.

Нагадаємо, що англійський клуб випустив проблемну форму до вшанування трагічної авіакастрофи. «Оксфорд Юнайтед» одразу ж вибачився за запуск невдалої колекції. 

Теги: Німеччина НОВИНИ ФУТБОЛУ Юрґен Клопп

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