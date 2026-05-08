Стала відома вартість квитків на фінал Кубка України «Чернігів» – «Динамо»

Матч за трофей відбудеться 20 травня на стадіоні «Арена-Львів»

Українська асоціація футболу (УАФ) оголосила про старт продажу квитків на фінальний матч Кубка України, який відбудеться 20 травня на стадіоні «Арена-Львів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Скільки коштуватимуть квитки на фінал Кубка України

У боротьбі за трофей зійдуться представник Першої ліги «Чернігів» і київське «Динамо», яке 13 разів перемагало в турнірі і за цим показником поступається лише «Шахтарю».

Вартість квитків становить 750 і 1 000 гривень. Фінальне протистояння Кубку України розпочнеться о 18:00 за київським часом.

«Шановні вболівальники! Квитки на фінал Кубка України уже доступні до придбання. Одна особа може придбати не більше чотирьох квитків, які обміну та поверненню не підлягають.

Просимо зауважити, що під час дії воєнного стану в Україні стадіон не може бути заповнений вболівальниками повністю, оскільки кількість людей на масовому заході регулюється та затверджується відповідно до місткості укриттів, які розташовані поряд зі стадіоном.

Відповідно кількість квитків обмежена та буде надходити у продаж частинами», – повідомила пресслужба УАФ.

Нагадаємо, «Чернігів» здобув несподівану перемогу над харківським «Металістом 1925» у 1/2 фіналу Кубка України – 0:0 (пенальті – 5:6).

«Динамо» переграло «Буковину» з Чернівців (3:0) і стало першим фіналістом Кубка України. Дубль в складі «біло-синіх» оформив форвард Пономаренко. Ще один гол до свого активу записав вінгер Волошин.