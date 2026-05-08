«Кривбас» обіграв «Карпати», а «Кудрівка» поступилась «Колосу» в матчі Прем'єр-ліги

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
«Кривбас» мінімально обіграв «Карпати» в матчі 27-го туру УПЛ
фото: УПЛ

Львівський клуб завершив безпрограшну 8-матчеву серію

В стартових матчах 27-го туру української Прем'єр-ліги «Кривбас» обіграв «Карпати» (1:0), а «Кудрівка» поступилася «Колосу» (0:1). Про це повідомляє «Главком».

У Кривому Розі все вирішилось у середині першого тайму, коли «Кривбас» забив єдиний і переможний гол в матчі. Атака у господарів вийшла розкішною – Мендоса передачею вперед знайшов Юрчеца, який в останній момент залишив м'яч у полі і віддав на Задераку, той висмикнув на себе суперників, а Сек забивав вже у порожні ворота.

«Кривбас» переміг 1:0 і перервав безпрограшну серію львів’ян, яка тривала 8 матчів. Криворіжці набрали 44 очки і посідають 7-е місце. «Карпати» залишаються на 9-й позиції в турнірній таблиці.

В іншому матчі господарі також забили в першому таймі і втримали мінімальну перемогу. У складі «Колоса» відзначився Ррапай, якому асистував Тахірі.

Команда з Ковалівки набрала 46 очок і піднялася на 5-е місце. «Кудрівка», яка перед цим туром змінила головного тренера, залишається у зоні перехідних матчів, на 13-й сходинці.

Українська Прем'єр-ліга. 27-й тур

«Кривбас» – «Карпати» – 1:0

  •  Гол: Сек, 32

«Колос» – «Кудрівка» – 1:0

  •  Гол: Ррапай, 24

Нагадаємо, донецький «Шахтар» переграв київське «Динамо» (2:1) в 26-му турі української Прем'єр-ліги.

Теги: ФК «Колос» (Ковалівка) ФК Карпати ФК «Кривбас» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

