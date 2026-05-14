Суперкомп'ютер за два тури до фінішу назвав фаворита чемпіонату Англії з футболу

Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 86,5%

«Арсенал» є фаворитом АПЛ

Суперкомп'ютер Opta оцінив шанси «Арсенала» та «Манчестер Сіті» у боротьбі за чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком».

Шанси «Арсенала» на перемогу в чемпіонаті становлять 86,5%, «Манчестер Сіті» – 13,5%.

«Манчестер Сіті» посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії. Команда набрала 77 очок. «Арсенал» знаходиться на першому рядку, заробивши 79 очок.

У матчах, що залишилися, «городяни» зіграють з «Борнмутом» і «Астон Віллою», «каноніри» – з «Бернлі» та «Крістал Пелас».

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

