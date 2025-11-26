Головна Спорт Новини
На десятках стадіонів Європи футбольні фанати організували акції проти Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
На десятках стадіонів Європи футбольні фанати організували акції проти Путіна
Фанати «Динамо» (Загреб) також доєдналися до всеєвропейської акції

Європейські фанати відгукнулися на заклик українських ультрас

Фанати з різних країн Європи протягом минулого вікенду провели акції проти російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Главком».

Банери, графіті, футболки з символічним написом «Fck Ptn» з'явилися на стадіонах та вулицях Болгарії, Литви, Хорватії, Латвії, Молдови, Чехії, Бельгії та України.

Якщо говорити про представників іноземних фанатських рухів, то до антипутінської акції доєдналися:

  • «Бероє» (Стара Загора, Болгарія)
  • «Локомотив» (Пловдив, Болгарія)
  • «Жальгіріс» (Вільнюс, Литва)
  • «Динамо» (Загреб, Хорватія)
  • Ультрас Латвія
  • «Шарлєруа» (Бельгія)
  • «Жальгіріс» (Каунас, Литва)
  • «Зімбру» (Кишинів, Молдова)
  • «Лєвскі» (Софія, Болгарія)
  • «Шибенік» (Хорватія)
  • «Фастав Злін» (Чехія)
  • «Атлантас» (Клайпеда, Литва)

Нагадаємо, українські ультрас зробили звернення до європейських фанатів та патріотів з закликом провести акцію проти Путіна.

«Російські спецслужби, під керівництвом Путіна, вкладають величезні кошти у дестабілізацію Європи. Вони купують ваших політиків, вони дають гроші «лівим», «правим». Вони докладають зусиль, щоб посилити проблему з мігрантами (тільки останнім часом – на кордоні Польщі та Білорусі та на кордоні Фінляндії та Росії)», – йдеться у зверненні.

Українські фанати також закликали доєднатися до їхньої акції.

«Ми, українські фанати, які зараз воюють із «червоною чумою» на фронті в Україні, закликаємо європейських фанатів приєднатися до акції, яку проведе молоде покоління наших ультрас, на тих стадіонах, де ще проходять футбольні матчі. 22-23 листопада, на наших секторах будуть банери «FCK PTN», закликаємо і вас показати таким чином своє ставлення до цього кривавого диктатора. Не мовчіть і покажіть Путіну, що Європа не боїться його! Покажіть, що ВИ НЕ БОЇТЕСЬ ЙОГО! Тому що Європа, це – кожен із вас! Ця акція – лише маленький крок. Пам'ятайте актуальну сьогодні істину: Si vis pacem, para bellum», – наголошувалося у зверненні.

Як повідомлялося, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

