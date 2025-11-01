Головна Спорт Новини
15-річний син Роналду забив дебютний гол за збірну Португалії (U16) з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Цього тижня Кріштіану-молодший дебютував за збірну Португалії U16

Кріштіану Роналду-молодший відкрив рахунок у грі з Уельсом

Кріштіану Роналду-молодший, син Кріштіану Роналду, забив перший гол за збірну Португалії (U16). Про це повідомляє «Главком».

15-річний футболіст відкрив рахунок у грі з Уельсом. Португалія виграла гру з рахунком 3:0.

Цього тижня Кріштіану-молодший дебютував за збірну Португалії U16, відігравши одну хвилину у матчі з Туреччиною (2:0).

15-річний Кріштіану-молодший є вінгером академії «Аль-Насра», за який також виступає його батько.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

