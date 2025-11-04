Головна Спорт Новини
Перспективний футболіст хоче відмовитися від російського громадянства

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Коваленко більше не хоче грати за збірну Росії з футболу

22-річний Коваленко має досвід гри за збірну Росії

Пропагандисти повідомляють, що перспективний російський півзахисник Олександр Коваленко хоче змінити громадянство на вірменське. Про це інформує «Главком».

Зазначається, що переговори щодо зміни Коваленком громадянства вже тривають. У разі позитивного рішення Коваленко може претендувати на виклик до збірної Вірменії вже у 2026 році.

22-річний Коваленко має досвід гри за збірну Росії. У 2022 році він зіграв 45 хвилин у товариському матчі проти Киргизії.

У нинішньому сезоні Олександр провів за російський клуб «Сочі» 14 матчів.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

