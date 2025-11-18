Головна Спорт Новини
Футбольна збірна найбіднішої країни світу хоче зіграти товариську гру з Росією

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Збірна Сомалі посідає 202 місце в рейтингу ФІФА

90% населення Сомалі живе у стані багатовимірної бідності

Менеджер збірної Сомалі з футболу Алі Саїд у розмові з розповів російським пропагандистам про готовність провести товариський матч зі збірною РФ у 2026 році. Про це повідомляє «Главком».

«Ми зацікавлені зіграти із російською збірною. Раніше Росія вже грала з Камеруном, Нігерією та Кенією. Ми зараз дуже непроста команда, ви ж розумієте, ха-ха? Нещодавно Сомалі обіграв Бахрейн. Тому ми не такі вже й прості і готові грати!», – заявив Алі Саїд.

Збірна Сомалі посідає 202 місце в рейтингу ФІФА.

Багато економістів називають Сомалі найбіднішої країною світу. Зазначається, що 90% населення країни живе у стані багатовимірної бідності.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

