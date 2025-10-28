Пхеньян і Москва вкотре підтвердили союз: Путін прийняв дипломатку з КНДР

Путін і міністерка закордонних справ Північної Кореї обговорили зміцнення співпраці між країнами

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з міністеркою закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей в Москві для обговорення зміцнення двосторонніх відносин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Дипломатка передала Путіну слова «братерської поваги» від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, а російська влада підтвердила свою підтримку Пхеньяну в захисті національних інтересів і суверенітету.

Чхве Сон Хуей також провела зустріч з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Під час переговорів Чхве з Лавровим північнокорейська сторона висловила підтримку російським заходам, спрямованим на «усунення першопрчин українського конфлікту».

До слова, у Північній Кореї відкриють музей, присвячений військовим, що воювали з Росією проти України. У місті Пхеньян уже пройшла церемонія закладання фундаменту майбутнього меморіального музею.

Раніше «Главком» повідомляв, скільки військових втратила КНДР у війні проти України. За даними розвідки Британії, Північна Корея втратила понад 6 тис. осіб у війні проти України.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Росії, у відповідь російський диктатор Путін похвалив північнокорейських солдатів, які воюють проти України. Кім Чен Ин заявив, що його країна продовжуватиме «повністю підтримувати» Росію та її армію як «братній обов'язок» за договором із Москвою.