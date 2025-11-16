Українські пляжниці вийшли до плейоф чемпіонату світу

Історичний виступ наших гравчинь

В Аделаїді вчора завершилися матчі другого кола попереднього етапу світової першості з пляжного волейболу. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, що Тетяна Лазаренко та Дар'я Романюк і Валентина Давідова та Ангеліна Хміль виграли стартові зустрічі і могли суттєво покращити свої шанси на наступний раунд завдяки перемогам.

Першими свою зустріч завершили Давідова і Хміль. Вони не лишили жодних шансів своїм конкуренткам з Єгипту Абдельхаді/Хамді. У першій партії українки почали з ривка 5-0 та вже до першої половини зробили рахунок 11-3, який перетворився в 21-5 завдяки ще одній серії з восьми поспіль виграних атак. У другому сеті ситуація була майже аналогічною, за винятком кількох виграних подач від єгиптянок, тому з рахунком 21:5, 21:6 Валентина і Ангеліна увійшли до топ-2 свого квартету.

Згодом приєдналися до них Тетяна та Дар'я, у яких поєдинок був важчим. Перуанки Аревало/Меріно впевнено лідирували на початку стартового сету (5-10), але не втримали перевагу та поступилися 21-19. Друга частина поєдинку була більш рівною, і завдяки кращій кінцівці Лазаренко і Романюк стали переможницями (21-19, 21-18) та пройшли до 1/16 фіналу.

За перше місце в групі обидва тандеми гратимуть з бразилійками: Тетяна і Дар'я – з Тамелою/Вікторією, а Валентина і Ангеліна – з Карол/Ребекою. Це визначить місце українок у сітці: якщо вони виграють, то отримають у першому раунді когось з найслабших третіх місць, якщо програють - когось з не найкращих других місць. Вирішальні поєдинки пройдуть сьогодні вночі.

Нагадаємо, що цього року українки вперше в історії стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу. У фіналі пара Марини Гладун та Тетяни Лазаренко здобула вольову перемогу над француженками Клеменс Вієра/Алін Шамеро – 21:23, 21:18, 16:14.

Також варто згадати, що на континентальній першості у віковій групі до 18 років в Італії Єгор Скрипниченко та Андрій Лункан здобули срібну медаль. У півфіналі вони забезпечили собі нагороду ЧЄ, обігравши естонців Патріка Парійогі та Арміна Кендера (2:1). У вирішальному матчі Скрипниченко та Лункан поступились німцям Йонатану Бунгерту та Філо Вюсту (2:0)