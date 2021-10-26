На хокейній арені «Льодограй» на Київщині було встановлено кілька рекордів України

Змагання в Богуславі стали наймасштабнішими в Україні відразу за трьома показниками

23-24 жовтня 2021 року на льодовій арені «Льодограй» (м. Богуслав, Київська область, збудована на кошти, які надійшли від проведення лотереї «Лото-Забава») було зафіксовано декілька рекордів України.

Рекорди були встановлені під час проведення відкритого Кубку Київської області з хокею з шайбою серед юнаків 2013-2014 року народження та внесені у Книгу рекордів України.

Ці спортивні змагання стали наймасштабнішими в Україні за трьома показниками:

у турнірі зіграли 10 команд з Київської, Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської області; всього у турнірі взяло учать 160 дітей; всього на турнірі зіграно 45 ігор, кожна команда зіграла по 9 ігор.

Переможцями турніру стали:

1 місце: ХК «Ягуар», м. Дніпро

2 місце: ДЮСШ «Сокіл Білий», м. Київ

3 місце: ХК «Патріот-1», м. Вінниця

Найкращими гравцями відзначені:

найкращій нападник – Тимофій Бобров, ХК «Кременчук»

найкращій воротар – Олександр Козиренко, ДЮСШ «Шершні»

найкращій захисник – Максим Пряхін, ХК «Київ»

Проведення турніру відбулось за ініціативи і за допомогою Київської обласної державної адміністрації та Голови КОДА Василя Володіна. На відкритті турніру Василь Володін вручив сертифікат на 50 000 грн. на придбання спортивного обладнання та інвентарю дитячій хокейній команді «Шершні» (м. Богуслав) та висловив сподівання, що у майбутньому кількість хокеїстів на Київщині збільшуватиметься.

Тренер богуславської команди «Шершні» Ігор Єдапін висловив подяку очільнику Київської області і зазначив, що ці кошти будуть витрачені на закупівлю тренажерів та екіпіровки для тренувань поза межам льоду. Ігор Єдапін зазначив, що тренування у залі дуже потрібні для підготовки витривалості юних гравців – це суттєво впливає за загальну підготовку до матчів і в цілому покращує фізичний розвиток дітей.

Льодова арена «Льодограй» збудована у 2014 році у місті Богуслав за 100% фінансування оператора державних лотерей «М.С.Л.» («Лото-Забава», «Мегалот» та ін.).

Будівництво льодової арени та фінансування богуславської дитячої хокейної команди «Шершні» і команди фігуристів є підтвердженням соціальної спрямованості лотерей на підтримку дитячого спорту в Україні.