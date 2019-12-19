Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві

Український воротар Артур Оґанджанян став одним із найяскравіших гравців чемпіонату Іван Вербицький

Українці здобули три перемоги при двох поразках

У Києві фінішував молодіжний чемпіонат світу в дивізіоні 1В. Виграли його, здобувши перемоги в усіх п’яти матчах, угорці. З наступного сезону наші сусіди підіймуться в ешелон 1А.

Українська ж збірна, котра окрім Угорщини програла Франції, в матчі заключного туру боролася за те, щоб посісти третє місце. Із завданням команда Олега Ігнатьєва впоралася, хоча й поєдинок проти естонців попервах складався не найкращим чином. Пропустивши дві шайби в середині першого періоду, українці змушені були відігруватися. Правда, з важкої ситуації господарі вийшли з честю, вирішивши долю зустрічі завдяки чотирьом шайбам впродовж двох хвилин у першій половині другого періоду.

Героєм матчу став центрфорвард клубу «Baie-Comeau Drakkar» з юніорської ліги Квебека Фелікс Морозов, який відзначився покером.

Україна U20 – Естонія U20 – 7:3 (2:2, 4:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – Клаус Каспар Йоґі (Крістофер Йоґі, Расмус Кіік), 10:14. 0:2 – Лодейкін (Расмус Кіік, Комбе, - більш.), 16:23. 1:2 – Фелікс Морозов (Логач, Євген Ратушний), 17:23. 2:2 – Кривошапкін (Артем Матейченко, Пересунько), 19:04. 3:2 – Фелікс Морозов (Дмитро Даниленко, Денис Архипенко), 26:59. 4:2 – Пересунько (Матейченко, Кривошапкін), 27:49. 5:2 – Матусевич, 28:37. 6:2 – Фелікс Морозов (Денис Архипенко, Дмитро Даниленко), 28:47. 6:3 – Лодейкін (Комбе, Артем Медведєв), 41:22. 7:3 – Фелікс Морозов (Денис Архипенко, Дмитро Даниленко, - п.в.), 57:02

Україна: Оґанджанян; Микита Кругляков – Чолач, Матейченко (к) – Пересунько – Кривошапкін; Михайло Васильєв – Матусевич, Денис Архипенко – Фелікс Морозов – Дмитро Даниленко; Логач – Богдан Грицюк, Середницький – Владислав Брага – Целогородцев; Євген Ратушний, Станіслав Садовиков, Олексій Сиротенко, Абаджян, Ярослав Панченко. Тренер – Олег Ігнатьєв

Кидки: 30 (8 + 14 + 8) – 20 (7 + 8 + 5)

Штраф: 6 (4 + 2 + 0) – 4 (0 + 2 + 2)

18 грудня. Київ. Палац спорту. 4 390 глядачів

Після завершення заключного матчу відбулося нагородження призерів і гравців, які стали найкращими в своїх амплуа. Найкращим воротарем чемпіонату організатори назвали українського голкіпера Артура Оґанджаняна. Приз найліпшого оборонця дістався угорцеві Давіду Покорни. Найкращий форвард – П’єррік Дюбе з Франції.

Додамо, що вибули з дивізіону 1В, програвши усі п’ять матчів, італійці.