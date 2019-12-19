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    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Український воротар Артур Оґанджанян став одним із найяскравіших гравців чемпіонату - Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Український воротар Артур Оґанджанян став одним із найяскравіших гравців чемпіонату
    Іван Вербицький

    Українці здобули три перемоги при двох поразках

    У Києві фінішував молодіжний чемпіонат світу в дивізіоні 1В. Виграли його, здобувши перемоги в усіх п’яти матчах, угорці. З наступного сезону наші сусіди підіймуться в ешелон 1А.

    Українська ж збірна, котра окрім Угорщини програла Франції, в матчі заключного туру боролася за те, щоб посісти третє місце. Із завданням команда Олега Ігнатьєва впоралася, хоча й поєдинок проти естонців попервах складався не найкращим чином. Пропустивши дві шайби в середині першого періоду, українці змушені були відігруватися. Правда, з важкої ситуації господарі вийшли з честю, вирішивши долю зустрічі завдяки чотирьом шайбам впродовж двох хвилин у першій половині другого періоду.

    Героєм матчу став центрфорвард клубу «Baie-Comeau Drakkar» з юніорської ліги Квебека Фелікс Морозов, який відзначився покером.

    Україна U20 – Естонія U20 – 7:3 (2:2, 4:0, 1:1)

    Шайби: 0:1 – Клаус Каспар Йоґі (Крістофер Йоґі, Расмус Кіік), 10:14. 0:2 – Лодейкін (Расмус Кіік, Комбе, - більш.), 16:23. 1:2 – Фелікс Морозов (Логач, Євген Ратушний), 17:23. 2:2 – Кривошапкін (Артем Матейченко, Пересунько), 19:04. 3:2 – Фелікс Морозов (Дмитро Даниленко, Денис Архипенко), 26:59. 4:2 – Пересунько (Матейченко, Кривошапкін), 27:49. 5:2 – Матусевич, 28:37. 6:2 – Фелікс Морозов (Денис Архипенко, Дмитро Даниленко), 28:47. 6:3 – Лодейкін (Комбе, Артем Медведєв), 41:22. 7:3 – Фелікс Морозов (Денис Архипенко, Дмитро Даниленко, - п.в.), 57:02

    Україна: Оґанджанян; Микита Кругляков – Чолач, Матейченко (к) – Пересунько – Кривошапкін; Михайло Васильєв – Матусевич, Денис Архипенко – Фелікс Морозов – Дмитро Даниленко; Логач – Богдан Грицюк, Середницький – Владислав Брага – Целогородцев; Євген Ратушний, Станіслав Садовиков, Олексій Сиротенко, Абаджян, Ярослав Панченко. Тренер – Олег Ігнатьєв

    Кидки: 30 (8 + 14 + 8) – 20 (7 + 8 + 5)

    Штраф: 6 (4 + 2 + 0) – 4 (0 + 2 + 2)

    18 грудня. Київ. Палац спорту. 4 390 глядачів

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    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Бронза і титул найкращого воротаря. Фоторепортаж з хокею Україна – Естонія на чемпіонаті світу в Києві
    Іван Вербицький

    Після завершення заключного матчу відбулося нагородження призерів і гравців, які стали найкращими в своїх амплуа. Найкращим воротарем чемпіонату організатори назвали українського голкіпера Артура Оґанджаняна. Приз найліпшого оборонця дістався угорцеві Давіду Покорни. Найкращий форвард – П’єррік Дюбе з Франції.

    Додамо, що вибули з дивізіону 1В, програвши усі п’ять матчів, італійці.

     Читайте також: Україна не вмерла, Polska zginęła. Фоторепортаж із найяскравішого хокейного матчу в Києві за останнє десятиріччя
    чемпіонат світу хокей Богдан Середницький Станіслав Садовиков Микита Кругляков Денис Матусевич Артем Целогородцев Владислав Брага Ярослав Панченко Євген Ратушний Євген Абаджян Олександр Пересунько Гліб Кривошапкін Дмитро Даниленко Фелікс Морозов Артем Матейченко Олег Ігнатьєв Артур Оґанджанян Сергій Логач Богдан Грицюк Михайло Васильєв Денис Архипенко Олексій Сиротенко Артур Чолач П’єррік Дюбе Давід Покорни
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