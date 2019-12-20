  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі тренер побив на льоду 11-річного хокеїста. У нього підозра на струс мозку (відео)

    • Розсилка
    Мудрий педагог Сергій Брага з вихованцями з&nbsp;&laquo;Кривбасу&raquo; - В Одесі тренер побив на льоду 11-річного хокеїста. У нього підозра на струс мозку (відео)
    Мудрий педагог Сергій Брага з вихованцями з «Кривбасу»
    Krivbass.City

    Сивочолий лобуряка втрутився у бійку дітей

    Хокейні баталії в Одесі не завершилися разом з фінальною сиреною. Відразу після поєдинку одеських «Морських вовків» 2008 року народження з однолітками з криворізького «Кривбасу» (він закінчився з рахунком 5:10 на користь гостей) біля борту, що веде до виходу, між хокеїстами зав'язалася бійка.

    Юнаки піддалися емоціям, як це зазвичай буває у їх дорослих колег. І все б нічого, якби в дитячі розбірки не втрутився тренер криворізької команди Сергій Брага. Цей, з дозволу сказати, фахівець не став розбороняти хлопців, а навпаки, взяв активну участь в бійці.

    Від Браги дісталося кільком хокеїстам «Морських вовків», більше за всіх постраждав голкіпер одеситів Ілля Бобров. На відео добре видно, як 11-річного хокеїста укладають на лід прийомом явно не з хокею. За інформацією видання «Думская», Ілля пройшов томографію, у нього пошкоджені м'які тканини головного мозку, є підозра на струс мозку.

    Одеський клуб відправив скаргу в Українську молодіжну хокейну лігу. Поки виразної реакції ні звідти, ні з Кривого Рогу не було. Також представники одеської команди написали заяву в поліцію.

     Читайте також: Прощання з дитинством. Чи є майбутнє у золотого покоління українського хокею?
    хокей ХК «Морські вовки» (Одеса) ХК «Кривбас»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ