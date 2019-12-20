В Одесі тренер побив на льоду 11-річного хокеїста. У нього підозра на струс мозку (відео)



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Мудрий педагог Сергій Брага з вихованцями з «Кривбасу» Krivbass.City

Сивочолий лобуряка втрутився у бійку дітей

Хокейні баталії в Одесі не завершилися разом з фінальною сиреною. Відразу після поєдинку одеських «Морських вовків» 2008 року народження з однолітками з криворізького «Кривбасу» (він закінчився з рахунком 5:10 на користь гостей) біля борту, що веде до виходу, між хокеїстами зав'язалася бійка.

Юнаки піддалися емоціям, як це зазвичай буває у їх дорослих колег. І все б нічого, якби в дитячі розбірки не втрутився тренер криворізької команди Сергій Брага. Цей, з дозволу сказати, фахівець не став розбороняти хлопців, а навпаки, взяв активну участь в бійці.

Від Браги дісталося кільком хокеїстам «Морських вовків», більше за всіх постраждав голкіпер одеситів Ілля Бобров. На відео добре видно, як 11-річного хокеїста укладають на лід прийомом явно не з хокею. За інформацією видання «Думская», Ілля пройшов томографію, у нього пошкоджені м'які тканини головного мозку, є підозра на струс мозку.

Одеський клуб відправив скаргу в Українську молодіжну хокейну лігу. Поки виразної реакції ні звідти, ні з Кривого Рогу не було. Також представники одеської команди написали заяву в поліцію.