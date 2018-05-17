На Конгрес WBC до Києва приїдуть Майк Тайсон, Евандер Голіфілд і Леннокс Льюїс

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Віталій Кличко анонсував приїзд зірок боксу у столицю України

Київський міський голова Віталій Кличко на зустрічі з президентом Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейманом заявив, що Київ проведе 56-й Конгрес WBC на найвищому рівні.

«Ми очікуємо близько 700 гостей-учасників конгресу: зірки світового боксу, президенти федерацій країн-членів WBC, рефері, спортивні функціонери», - сказав Кличко на зустрічі із Сулейманом.

Мер упевнений, що столиця зможе провести захід на найвищому рівні. За його словами, Конгрес буде проведено за кошти внесків у WBC.

«Ми витрачаємо гроші тільки на промоушен даного заходу», - додав він, відповідаючи на питання журналістів про те, скільки коштів Київ витратить на проведення конгресу.

У той же час, Кличко не назвав суму витрат. У свою чергу, Сулейман зазначив, що сьогодні Київ є світовою столицею спорту.

За словами президента WBC, очікується участь у заході таких знаменитих боксерів як Майк Тайсон, Евандер Голіфілд, Леннокс Льюїс та інших.

Він також зазначив, що підготовка до проведення у Києві конгресу WBC проходить на високому рівні.

56-й Конгрес WBC пройде у Києві із 30 вересня по 6 жовтня.

Джерело: Інтерфакс-Україна