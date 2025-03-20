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Перспективний 18-річний футболіст помер після удару коліном у голову

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Перспективний 18-річний футболіст помер після удару коліном у голову
20 березня Го Цзясюаню мало виповнитися 19 років

Го Цзясюань грав за академію клубу китайської суперліги «Бейцзін Гоань»

Захисник молодіжної команди китайського клубу «Бейцзін Гоань» 18-річний Го Цзясюань помер у пекінській лікарні після травми голови, отриманої у товариському матчі в Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Бейцзін Гоань».

Го Цзясюань на початку лютого отримав удар коліном у голову у грі з іспанським «Алькобендасом» на зборах. Футболіста доправили до лікарні гелікоптером, де у нього діагностували смерть мозку. Його збиралися відключити від апарату життєзабезпечення, але родина домоглася перевезення гравця до Пекіна/

Напередодні сім'ї повідомили з лікарні, що стан Го нестабільний, а пізніше він помер.

Го Цзясюань грав за академію клубу китайської суперліги «Бейцзін Гоань», раніше його викликали до тренувального табору юнацької збірної Китаю до 17 років та включили до міжнародної програми розвитку мюнхенської «Баварії».

20 березня Го Цзясюаню мало виповнитися 19 років.

Нагадаємо, шестиразовий олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики японець Акінорі Накаяма помер 9 березня на 83-му році життя.

Причиною смерті Накаями став рак шлунка.

Накаяма завоював чотири золоті медалі на Олімпійських іграх 1968 року у Мехіко (кільця, бруси, перекладина, командне багатоборство). Ще дві золоті олімпійські нагороди він здобув у 1972 році у Мюнхені (кільця, команда). Також на його рахунку ще два срібла та дві бронзи Олімпіад.

Крім того, Накаяма виборов 12 медалей на чемпіонатах світу, включаючи сім золотих. На честь легендарного японця названо один із елементів у вправах на кільцях – маневр розгойдування «Накаяма» .

У 2005 році Накаяма був включений до Всесвітньої зали слави гімнастики.

Як повідомлялося, чотириразова чемпіонка Європи з футболу у складі збірної Німеччини Доріс Фітшен померла в суботу, 15 березня, на 57-му році життя

Зазначається, що Фітшен померла «після тривалої та тяжкої хвороби».

«З нами більше немає особливої ​​людини. Особливо останніми роками, враховуючи її хворобу, склянка для неї завжди була наполовину повна. Вона завжди дивилася на речі і життя швидше позитивно, ніж негативно, і стала взірцем для наслідування для багатьох із таким ставленням не лише на полі. Для мене було честю працювати разом із Доріс заради розвитку футболу в Німеччині. Для нас це величезний сум», – зазначила генеральна секретарка Німецького футбольного союзу Хайке Ульріх.

Фітшен провела 144 матчі у складі збірної Німеччини. Вона була чотириразовою чемпіонкою Європи. За підсумками чемпіонату Європи 1989 року була визнана найкращим гравцем турніру

Разом із збірною Німеччини вона здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх 2000 року в Сіднеї.

Також Доріс Фіштен неодноразово ставала чемпіонкою Німеччини та вигравала Кубок Німеччини.

Теги: смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ

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