Ексголкіпер «Динамо» та збірної України оголосив про завершення кар'єри

Бойко подякував усім, кого зустрів на своєму професійному футбольному шляху

Ексголкіпер київського «Динамо» та збірної України з футболу Денис Бойко оголосив про завершення карʼєри. Про це повідомляє «Главком».

«The End. Хочу подякувати без виключення усім, кого я зустрів на своєму професійному футбольному шляху! Моє імʼя і моя карʼєра були б неможливі без людей з якими я грав, працював і спілкувався, починаючи з 7 років і по сьогоднішній день! Завойовані трофеї, радість перемог і гіркота поразок, конкуренція, дружба, постійні переїзди і заїзди на базу – всі ці речі зробили мене тим, ким я є сьогодні! Вибачте, якщо я когось образив або комусь не подобалась моя поведінка, це лише емоції, а я лише людина, яка може помилятись, як і усі в нашому світі!», – написав Бойко в Instagram.

Воротар також зазначив, що кожен день без виключення він віддавав всього себе на футбольному полі задля команди і досягнення результату.

«Сьогодні я маю можливість закінчити свою професійну карʼєру з чистою совістю! Футбол – це моє життя! Дякую за увагу і до зустрічі! Назавжди ваш 71-й номер Денис Бойко або Кінг Конг (кому як зручніше)», – резюмував Бойко.

37-річний голкіпер є вихованцем «Динамо».

Протягом карʼєри також грав за «Динамо», ЦСКА, «Оболонь», «Кривбас», «Дніпро», «Бешикташ», «Малагу» та «Полісся». Житомирський клуб став останнім у його професійній кар'єрі

Бойко зіграв 7 матчів за збірну України. Він по одному разу вигравав чемпіонати України та Туреччини, двічі – Кубок України, тричі – Суперкубок. У 2015 році Бойко разом з «Дніпром» був фіналістом Ліги Європи.

Нагадаємо, воротар «Барселони» Марк-Андре тер Стеген спростував інформацію Catalunya Radio&3Cat Group, що він розійшовся з дружиною, бо вона йому зраджувала.

Раніше воротар «Барселони» оголосив про розлучення з дружиною Даніелою Йеле, з якою був одружений з 2017 року. У ЗМІ з'являлася інформація, що причиною розлучення пари стала зрада дружини.

«Я шокований і розчарований поганим управлінням та недостатнім контролем у медіакомпанії Catalunya Radio&3Cat Group. Вони поширюють неправдиву інформацію та порушують особисті права. Журналісти цього радіо – брехуни, які розповсюджують фейки, публічно ображаючи мою дружину Даніелу та її репутацію. Жодної невірності з боку Даніели не було. Жодного зв'язку з сторонніми людьми. Це факт. Ми з Дані вирішили піти різними шляхами спільного рішення, при цьому ми підтримуємо дружній зв'язок», – написав тер Стеген у Instagram.

Він також наголосив, що ж абсолютно неприйнятно з боку провідних державних ЗМІ розповсюджувати матеріали, в яких Даніелу неправдиво звинувачують і піддають нападкам.

Варто зазначити, що в Марка-Андре та Даніели є двоє дітей.