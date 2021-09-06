На Львівщині футбол завершився масовою бійкою (відео 18+)

Гравці сільських команд з’ясовували стосунки наче на дискотеці в клубі

Бійкою команда на команду завершився матч першості Перемишлянського району Львівської області між збірними сел Неділиська і Чемеринці. Крім того, до з‘ясовування стосунків приєдналися також судді і вболівальники.

Конфлікт виник після пропущеного гола команди з Неділиськи. Фанатам не сподобалось, що арбітр зафіксував взяття воріт, і вони почали розпускати руки до бокового судді. Представники Чемеринців відмовились продовжувати поєдинок, після чого розпочалась штовханина, що переросла в бійку.

Раніше Українська асоціація футболу довічно дискваліфікувала тренера аматорського клубу «Олімпія» Олександра Кулика, який з кулаками накинувся на арбітра.