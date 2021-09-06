На Львівщині футбол завершився масовою бійкою (відео 18+)
Гравці сільських команд з’ясовували стосунки наче на дискотеці в клубі
Бійкою команда на команду завершився матч першості Перемишлянського району Львівської області між збірними сел Неділиська і Чемеринці. Крім того, до з‘ясовування стосунків приєдналися також судді і вболівальники.
Конфлікт виник після пропущеного гола команди з Неділиськи. Фанатам не сподобалось, що арбітр зафіксував взяття воріт, і вони почали розпускати руки до бокового судді. Представники Чемеринців відмовились продовжувати поєдинок, після чого розпочалась штовханина, що переросла в бійку.
нарешті нормальний футбол pic.twitter.com/ln9sbbJAy6— неможливо (@your_melanie) September 6, 2021
Раніше Українська асоціація футболу довічно дискваліфікувала тренера аматорського клубу «Олімпія» Олександра Кулика, який з кулаками накинувся на арбітра.
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