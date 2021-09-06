  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    На Львівщині футбол завершився масовою бійкою (відео 18+)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Львівщині футбол завершився масовою бійкою (відео 18+)
    Фото з відкритих джерел

    Гравці сільських команд з’ясовували стосунки наче на дискотеці в клубі

    Бійкою команда на команду завершився матч першості Перемишлянського району Львівської області між збірними сел Неділиська і Чемеринці. Крім того, до з‘ясовування стосунків приєдналися також судді і вболівальники.

    Конфлікт виник після пропущеного гола команди з Неділиськи. Фанатам не сподобалось, що арбітр зафіксував взяття воріт, і вони почали розпускати руки до бокового судді. Представники Чемеринців відмовились продовжувати поєдинок, після чого розпочалась штовханина, що переросла в бійку.

    Раніше Українська асоціація футболу довічно дискваліфікувала тренера аматорського клубу «Олімпія» Олександра Кулика, який з кулаками накинувся на арбітра.

    Читайте також:

    Теги: Twitter тренер Українська асоціація футболу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Львівщині футбол завершився масовою бійкою (відео 18+)