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    Тренер футбольної збірної Петраков відправив зі зборів динамівця Миколенка

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    Юхим Конопля має шанс зіграти за національну команду - Тренер футбольної збірної Петраков відправив зі зборів динамівця Миколенка
    Юхим Конопля має шанс зіграти за національну команду
    Фото: УАФ

    Захисник зазнав пошкодження в матчі з командою Франції

    В.о. головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков відправив зі зборів уже восьмого гравця. До товариського матчу з Чехією не готуватиметься захисник «Динамо» Віталій Миколенко. Футболіст зазнав пошкодження в матчі відбору чемпіонату світу проти Франції.

    Раніше збори залишили Андрій П’ятов, Микола Матвієнко, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Ілля Забарний та Руслан Маліновський.

    Таким чином, зараз у розташуванні синьо-жовтих – 19 виконавців.

    Воротарі: Дмитро Різник («Ворскла» Полтава), Денис Бойко («Динамо» Київ).

    Захисники: Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія).

    Півзахисники: Микола Шапаренко («Динамо» Київ), Сергій Булеца, Владислав Кочергін (обидва – «Зоря» Луганськ), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Євген Макаренко («Фехервар», Угорщина), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія).

    Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Олександр Петраков
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    Тренер футбольної збірної Петраков відправив зі зборів динамівця Миколенка