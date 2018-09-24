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    На прес-конференції Усика і Беллью був кинутий виклик Ломаченку

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    Ентоні Кролла - На прес-конференції Усика і Беллью був кинутий виклик Ломаченку
    Ентоні Кролла

    Британець Кролла бажає битися з українцем

    На прес-конференції, присвяченій майбутньому поєдинку між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком (15-0, 11 КО) і британцем Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО) з'явився новий ймовірний суперник Василя Ломаченка (11-1, 9 КО).

    Екс-чемпіон світу в легкій вазі Ентоні Кролла (33-6, 13 КО) заявив, що бажає вийти в ринг проти українського чемпіона в разі своєї перемоги 10 листопада в Манчестері.

    Суперник британця в цьому поєдинку поки не визначений.

    «Я ніколи не висловлював свою неповагу до когось. Я звертаюся до Ломаченка, якщо я переможу 10-го листопада, я хочу потім битися саме з ним», - заявив британець.

    Варто зазначити, що сам Ломаченко був присутній на прес-конференції і чув цю заяву британського боксера наживо.

    Раніше Ломаченко заявляв, що хоче битися в Англії, а також, що дуже засмучується, коли проти нього відмовляються виходити в ринг.

    Нагадаємо, що в останньому поєдинку Ломаченко здобув перемогу над венесуельцем Хорхе Лінаресом (44-4, 27 КО).

    Наступний бій українець проведе 8-го грудня проти Хосе Педраси.

    Джерело: Xsport.ua

    бокс Василь Ломаченко Олександр Усик
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