На проведення фіналу Кубка України претендує лише одне місто



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Тернопільський міський стадіон майже готовий до проведення фіналу Кубка Фото із соцмереж

Щоб прийняти матч за трофей, Тернополю доведеться витратити близько 4-5 мільйонів гривень

Тернопіль зараз є єдиним претендентом на проведення фіналу Кубка України в травні 2020 року, проте поки що УАФ не затвердила місто для організації поєдинку.

Головна проблема – місцевий стадіон, але в місті працюють над усуненням труднощів.

«До нас приїжджала інспекція, яка детально вивчила стадіон і надала свої вказівки стосовно того, що потрібно зробити і як повинна виглядати арена», - сказав Тарас Юрик, глава Федерації футболу Тернопільської області.

Центральний стадіон міста вміщує 15 тисяч глядачів. Головною проблемою називають відсутність вишок для телетрансляції матчів.

Повідомляється, що місту потрібно буде витратити близько 4-5 мільйонів гривень. За інформацією «Футбол 1», офіційно Тернопіль може отримати право провести фінал на наступному тижні.

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