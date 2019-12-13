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    На проведення фіналу Кубка України претендує лише одне місто

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    Тернопільський міський стадіон майже готовий до проведення фіналу Кубка - На проведення фіналу Кубка України претендує лише одне місто
    Тернопільський міський стадіон майже готовий до проведення фіналу Кубка
    Фото із соцмереж

    Щоб прийняти матч за трофей, Тернополю доведеться витратити близько 4-5 мільйонів гривень

    Тернопіль зараз є єдиним претендентом на проведення фіналу Кубка України в травні 2020 року, проте поки що УАФ не затвердила місто для організації поєдинку.

    Головна проблема – місцевий стадіон, але в місті працюють над усуненням труднощів.

    «До нас приїжджала інспекція, яка детально вивчила стадіон і надала свої вказівки стосовно того, що потрібно зробити і як повинна виглядати арена», - сказав Тарас Юрик, глава Федерації футболу Тернопільської області.

    Центральний стадіон міста вміщує 15 тисяч глядачів. Головною проблемою називають відсутність вишок для телетрансляції матчів.

    Повідомляється, що місту потрібно буде витратити близько 4-5 мільйонів гривень. За інформацією «Футбол 1», офіційно Тернопіль може отримати право провести фінал на наступному тижні.

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