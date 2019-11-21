Столична влада обіцяє незабаром відкрити сучасний легкоатлетичний манеж



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У манежі проводиться облаштування спортивного покриття та розмітка доріжок Фото: КМДА

Реконструкція манежу на Березняках завершується

Легкоатлетичний манеж на вулиці Тичини, 18 у Дніпровському районі Києва відкриється після реконструкції на початку грудня. Цей спортивний об’єкт стане однією з найкращих тренувальних баз в Україні. На сьогодні роботи з реконструкції виконані на 95%. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Вячеслав Непоп.

«На сьогодні завершуються пусконалагоджувальні роботи, встановлюється обладнання, проводиться облаштування спортивного покриття та розмітка доріжок», – зазначив він.

Для манежу закуплено 1310 одиниць спортивного обладнання із сертифікатами відповідності професійного легкоатлетичного обладнання та сертифікатами Міжнародної асоціації легкоатлетичної федерації (IAAF). Обладнання виготовлене на заводах України, Німеччини, Італії, Польщі, США та Франції.

Вмонтовані у покриття датчики підраховують кола під час бігу на 3-5 км. Також є система фіксації фальстарту та фотофінішу, яка дозволяє відстежувати результати великої кількості учасників змагань. На інформаційні табло автоматично виводиться результат змагань. Вбудована безпровідна система трансляції відеосигналу Barco.

Будівля манежу є енергоощадною та має сучасні системи вентиляції та опалення.

За рівнем оснащення легкоатлетичний манеж на Березняках може претендувати на сертифікацію для проведення національних та міжнародних змагань. Уже зараз тут тренуються олімпійці, члени національних збірних, відомі легкоатлети, борці. Водночас доступ до манежу матимуть школярі та кияни, які займаються фітнесом, оздоровчою фізкультурою та любительським спортом. Манеж відкритий із 6-ї ранку до 22-ї години. Середнє навантаження – 400 осіб на годину, а в пікові години після обіду зможуть тренуватися до 2 тисяч осіб.