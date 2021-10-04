  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Луческу прокоментував нічию з «Шахтарем»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мірча Луческу задоволений результатом гри з&nbsp;&laquo;Шахтарем&raquo; - Луческу прокоментував нічию з «Шахтарем»
    Мірча Луческу задоволений результатом гри з «Шахтарем»
    Фото: ФК Динамо

    «Динамо» здобуло нічию та зберегло 3-очковий відрив від «гірників»

    Київське «Динамо» продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату України. У центральному матчі десятого туру команда Мірчи Луческу зіграла внічию з «Шахтарем» (0:0) і зберегла 3-очковий відрив від конкурента. Після матчу тренер столичного клубу прокоментував гру.

    «Думаю, результат відображає те, що відбувалося.. Дві команди, які проповідують різні стилі: у «Шахтаря» – гарне технічне оснащення бразильських гравців, у нас – хороша організація гри та швидкі виходи в контратаки, – розповів Луческу. – Була така ж гра, як у Суперкубку – хто першим забив би, той і диктував би подальший хід гри. Ми припустилися менше помилок, дали супернику менше можливостей для виходів у контратаки. Звичайно, вони хотіли дуже сильно виграти, ми ж дуже хотіли не програти.

    Суперкубок мене вже не цікавить – це пройдений етап. Найголовніше – ми виграли чемпіонат та Кубок України. Для того, щоб продовжувати вигравати, потрібні всі гравці, що перебувають у нашій обоймі».

    Турнірна таблиця

    88_07

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Луческу прокоментував нічию з «Шахтарем»