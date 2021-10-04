Луческу прокоментував нічию з «Шахтарем»

«Динамо» здобуло нічию та зберегло 3-очковий відрив від «гірників»

Київське «Динамо» продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату України. У центральному матчі десятого туру команда Мірчи Луческу зіграла внічию з «Шахтарем» (0:0) і зберегла 3-очковий відрив від конкурента. Після матчу тренер столичного клубу прокоментував гру.

«Думаю, результат відображає те, що відбувалося.. Дві команди, які проповідують різні стилі: у «Шахтаря» – гарне технічне оснащення бразильських гравців, у нас – хороша організація гри та швидкі виходи в контратаки, – розповів Луческу. – Була така ж гра, як у Суперкубку – хто першим забив би, той і диктував би подальший хід гри. Ми припустилися менше помилок, дали супернику менше можливостей для виходів у контратаки. Звичайно, вони хотіли дуже сильно виграти, ми ж дуже хотіли не програти.

Суперкубок мене вже не цікавить – це пройдений етап. Найголовніше – ми виграли чемпіонат та Кубок України. Для того, щоб продовжувати вигравати, потрібні всі гравці, що перебувають у нашій обоймі».

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