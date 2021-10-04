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    Визначився чемпіон світу з футзалу

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    Збірна Португалії вперше стала чемпіоном світу з футзалу - Визначився чемпіон світу з футзалу
    Збірна Португалії вперше стала чемпіоном світу з футзалу
    Фото з відкритих джерел

    Збірна Португалії вперше в історії стала найсильнішою на планеті

    Співвітчизники Кріштіану Роналду виграли чемпіонат світу з футзалу. Збірна Португалії вперше в історії стала найсильнішою на планеті. У фіналі вона здолала опір аргентинців, які захищали титул на турнірі.

    Португальці вели в рахунку в два м’ячі. Збірна Аргентини відіграла один гол і в неї було 12 хвилин, аби врятувати гру. Втім, суперник вистояв і здобув трофей – 2:1.

    У матчі за бронзові нагороди Бразилія взяла гору над Казахстаном – 4:2.

    Чемпіонат світу з футзалу вигравали всього чотири збірні. П’ять разів найсильнішими були бразильці, двічі – іспанці, по одному разу перемагали Аргентина та Португалія.

    Найкращим гравцем чемпіонату став нападник збірної Португалії Рікардінью. 36-річному гравцеві вручили «Золотий м'яч». На минулому чемпіонаті світу він також отримав нагороду найсильнішого футболіста турніру.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Визначився чемпіон світу з футзалу