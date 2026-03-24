Найкраща українська скелелазка повернеться до змагань після народження дитини

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Найкраща українська скелелазка повернеться до змагань після народження дитини
Євгенія Казбекова є володаркою медалей Чемпіонату Європи, а також учасницею Олімпійських ігор 2024
Євгенія Казбекова ставить за мету поєднувати материнство з виступами на турнірах 

Перша в історії України учасниця Олімпійських ігор у скелелазінні Євгенія Казбекова офіційно оголосила про своє повернення до професійних змагань після декрету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК. 

Материнство як спосіб змінити життя

Після виступу на Олімпіаді в Парижі 2024 року Казбекова відчула емоційне вигорання. Вона зізналася, що спорт, який завжди був її пріоритетом, перестав приносити колишнє задоволення. Бажання змін привело її до рішення стати мамою. 29-річна спортсменка, яка зараз проживає в Солт-Лейк-Сіті, надихалася прикладом своєї матері, Наталії Перлової, яка народила Женю у 21 рік і продовжила успішну кар'єру.

Період вагітності та народження доньки Таїсії став для Казбекової часом переосмислення. Вона відкрито ділилася своїм досвідом у соцмережах, борючись зі стереотипами про те, що вагітність – це кінець професійної кар'єри. «Це дало мені відчуття сили, про яку я навіть не підозрювала», – каже Євгенія Казбекова, згадуючи, як поєднувала тренування з підготовкою до материнства.

Повернення на скелелазну стіну

Казбекова не просто планує знову долати траси на професійному рівні, а ставить перед собою амбітну мету – кваліфікацію на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі. Для реалізації цього плану Євгенія залучила спеціалізовану тренерку Джой Блек, яка допомагала їй підтримувати форму під час вагітності та відновлюватися після пологів. Вже через три тижні після народження доньки спортсменка повернулася до лазіння. Її підхід до підготовки до Ігор-2028 став творчим: донька часто присутня на тренуваннях, поки чоловік або батьки підміняють молоду маму, а перерви на грудне вигодовування вплетені в тренувальний графік.

План на поточний сезон

Повернення до великого спорту розпочнеться вже цього сезону. Основний акцент Казбекова зробить на дисципліні «трудність», яка в Лос-Анджелесі має дебютувати як окремий олімпійський вид програми. У планах українки є участь у двох етапах Кубка світу (наразі невідомо, у яких саме, але найімовірніше це трапиться на етапах у червні-серпні) та виступ на Чемпіонаті Європи. За словами української скелелазки, до Олімпіади залишилося всього два з половивом роки, і її азарт лише зростає. Тепер вона сприймає скелелазіння не як обов’язок, а як пристрасть, що підживлюється новою роллю мами та підтримкою всієї родини.

Цікаво те, що Казбекова обрала для повернення не свій коронний болдеринг. Це пов'язане зі специфікою виду, який вимагає вибухової роботи, адже траси є короткими, з суттєвим нахилом та складними зачіпами. Натомість трудність передбачає більш плавну роботу на витривалість, і українка сподіватиметься «підтягнути» цей вид до Олімпійських ігор. 

Нагадаємо, що Євгенія Казбекова на дев'ятому місяці вагітності вразила підкоренням траси для скелелазіння

Конкурент ПСЖ відмовився переносити матч заради Ліги чемпіонів
Конкурент ПСЖ відмовився переносити матч заради Ліги чемпіонів
«Я маю їх відвезти на Олімпіаду». Як у Гераскевича виникла ідея щодо «шолома пам'яті»
«Я маю їх відвезти на Олімпіаду». Як у Гераскевича виникла ідея щодо «шолома пам'яті»
Найкраща українська скелелазка повернеться до змагань після народження дитини
Найкраща українська скелелазка повернеться до змагань після народження дитини
«Челсі» визначився з долею головного тренера – ЗМІ
«Челсі» визначився з долею головного тренера – ЗМІ
Найсильніша суперниця Білодід завершила професійну кар'єру в дзюдо
Найсильніша суперниця Білодід завершила професійну кар'єру в дзюдо
Португальський арбітр розсудить матч збірної України проти Швеції
Португальський арбітр розсудить матч збірної України проти Швеції

