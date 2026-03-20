Ольга Харлан розкрила стать майбутньої дитини (фото)
Олімпійська чемпіонка розповіла про стать дитини незвичним способом
Вагітна олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан повідомила стать свого первістка. Спортсменка поділилася у своєму блозі в Іnstagram сімейною фотосесією, у якій вона зі своїм чоловіком розкрила стать їхньої дитини. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ольги Харлан.
На кадрах з нової фотосесії Ольга Харлан з'явилася зі своїм чоловіком італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Фехтувальниця показала округлий живіт та спільні фото з чоловіком.
На останньому фото спортсменка повідомила стать своєї дитини. Це Ольга Харлан зробила незвичним способом, на своєму животі вона написала англійською мовою: «Це дівчинка». Ольга Харлан стане мамою дівчинки.
У коментарях українці вітали спортсменку з цією новиною. Також користувачі побажали Ользі Харлан легких пологів і щасливого материнства:
- «Вітаю вас, ви чудові».
- «Вітаємо!»
- «Олічка, Україна вітає вас! Легких пологів і щасливого материнства».
Нагадаємо, зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що вона та італійський фехтувальник Луїджі Самеле стануть батьками. «Найкращий розділ ось-ось почнеться», – написала Ольга Харлан в Instagram.
Також повідомлялося, Ольга Харлан поділилася у мережі ексклюзивним кадром. Українська спортсменка показала, як вона змінилася та як виглядала у дитинстві. Ольга Харлан відреагувала на один із трендів соцмережі Threads, де користувачі діляться своїми фото з дитинства, або юних років та світлинами того, як вони виглядають зараз.
Читайте також:
Коментарі — 0