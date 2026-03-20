Ольга Харлан розкрила стать майбутньої дитини (фото)

Ольга Харлан разом із чоловіком знялася у незвичайній фотосесії
Олімпійська чемпіонка розповіла про стать дитини незвичним способом

Вагітна олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан повідомила стать свого первістка. Спортсменка поділилася у своєму блозі в Іnstagram сімейною фотосесією, у якій вона зі своїм чоловіком розкрила стать їхньої дитини. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ольги Харлан.

На кадрах з нової фотосесії Ольга Харлан з'явилася зі своїм чоловіком італійським фехтувальником Луїджі Самеле. Фехтувальниця показала округлий живіт та спільні фото з чоловіком.

Ольга Харлан чекає дитину від свого чоловіка італійського фехтувальника Луїджі Самеле
фото: Іnstagram/olgakharlan

На останньому фото спортсменка повідомила стать своєї дитини. Це Ольга Харлан зробила незвичним способом, на своєму животі вона написала англійською мовою: «Це дівчинка». Ольга Харлан стане мамою дівчинки.

Ольга Харлан повідмила стать свого первістка
фото: Іnstagram/olgakharlan

У коментарях українці вітали спортсменку з цією новиною. Також користувачі побажали Ользі Харлан легких пологів і щасливого материнства:

  • «Вітаю вас, ви чудові».
  • «Вітаємо!»
  • «Олічка, Україна вітає вас! Легких пологів і щасливого материнства».
Українці привітали Ольгу Харлан
фото: Іnstagram/olgakharlan

Нагадаємо, зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан повідомила, що вона та італійський фехтувальник Луїджі Самеле стануть батьками. «Найкращий розділ ось-ось почнеться», – написала Ольга Харлан в Instagram.

Також повідомлялося, Ольга Харлан поділилася у мережі ексклюзивним кадром. Українська спортсменка показала, як вона змінилася та як виглядала у дитинстві. Ольга Харлан відреагувала на один із трендів соцмережі Threads, де користувачі діляться своїми фото з дитинства, або юних років та світлинами того, як вони виглядають зараз.

Читайте також

У Сумах від російської атаки постраждали діти
У Сумах від російської атаки постраждали діти
21 лютого, 09:56
Підписка на профіль Гаріка Корогодського на OnlyFans коштує $5
Гарік Корогодський зізнався, для чого створив профіль на OnlyFans
24 лютого, 19:10
Анатолій Гриценко прокоментував нагороду своєї доньки Світлани
Ексміністр оборони Гриценко похвалився нагородою доньки від президента
25 лютого, 15:03
Старший син диктатора Іван народився у Швейцарії, молодший – через три роки у Москві
Ростуть у золотій клітці. Нові подробиці життя синів Путіна
27 лютого, 11:50
Анна з двомісячною Афіною у приватному будинку на Київщині, 27 січня 2026 року. Тато дівчинки воює на сході
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
24 лютого, 07:45
Через прогули дитини відповідальна особа в школі зобов’язана невідкладно передати інформацію про це поліції та службі у справах дітей
За прогули школи і садка – в поліцію. Стало відомо, що змінює нова постанова уряду
9 березня, 18:18
РФ офіційно відкидає звинувачення в депортації і стверджує, що «евакуювала» дітей від бойових дій
Міжнародна комісія ООН визнала депортацію українських дітей Росією злочином проти людяності
11 березня, 07:55
Ольга Харлан показала, як вона виглядала у дитинстві
Ольга Харлан замилувала українців дитячим фото
13 березня, 09:09
Жінку госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні з опіками голови та рук
На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей
16 березня, 12:10

Скотч. Спорт

Ольга Харлан розкрила стать майбутньої дитини (фото)
Ольга Харлан розкрила стать майбутньої дитини (фото)
Фільм про Формулу-1 став переможцем премії «Оскар»
Фільм про Формулу-1 став переможцем премії «Оскар»
Коханий освідчився захисниці «Азовсталі» на стадіоні перед футбольним матчем
Коханий освідчився захисниці «Азовсталі» на стадіоні перед футбольним матчем
Ольга Харлан замилувала українців дитячим фото
Ольга Харлан замилувала українців дитячим фото
Футболісти «Атлетіко» знімуться в промо продовження культового серіалу
Футболісти «Атлетіко» знімуться в промо продовження культового серіалу
Дружина Іллі Забарного вразила підписників ефектними фото
Дружина Іллі Забарного вразила підписників ефектними фото

Новини

Влада Донеччини розширює зону примусової евакуації: звідки вивозитимуть людей
Сьогодні, 17:46
У Харкові суд відмовився визнати сім’єю одностатеву пару
Сьогодні, 17:02
«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
