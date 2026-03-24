Львівські нейрохірурги вперше провели операцію на мозку дитині з вагою 750 грамів: історія порятунку (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Евеліна народилася з вагою 750 грамів, а з лікарні її виписали у вазі 6,2 кілограмів
Дівчинка пережила 147 днів реанімації та дев’ять місяців боротьби за життя

Львівські лікарі провели операцію дитині з критично низькою вагою – 750 грамів. Нейрохірурги виконали операцію на мозку дитини, яка народилася на 25 тижні вагітності. Про історію порятунку Евеліни з Тернопільщини розповіли в Дитячій лікарні Святого Миколая, пише «Главком».

Медики розповіли, що вагітність Наталі проходила без ускладнень. Однак після 20 тижня вагітності з’явилися проблеми. «Жінка підхопила інфекцію, що спричинила критичне багатоводдя. Її одразу скерували на збереження до пологового відділення Лікарні Святого Миколая. На той момент її живіт був настільки великий, ніби термін пологів уже настав. Медики буквально виборювали кожен день для малечі», – йдеться в повідомленні лікарні.

На 25 тижні вагітності в Наталі відійшли води, що спровокувало відшарування плаценти та масивну маткову кровотечу. Тоді лікарі почали порятунок матері, водночас шанси на те, щоб врятувати дитину були низькими. Проте лікарям вдалося зробити кесарів розтин утричі швидше за стандартний час. Врешті медики врятували Наталю та Евеліну.

Евеліна народилася з критично низькою вагою – 750 грамів
«Вона була настільки крихітна, що я свою обручку могла одягнути їй на ручку. Перший тиждень був суцільний шок. Ми із чоловіком просто ходили в реанімацію і плакали. Було важко навіть просто бачити вагітних жінок на вулиці, адже на їх місці мала ще бути я», – розповіла мати новонародженої Наталя.

Евеліна пережила 147 днів реанімації та дев'ять місяців боротьби за життя
Через те, що дівчинка народилася завчасно, у неї стався важкий крововилив у мозок та розвинулася гідроцефалія – захворювання, через яке в порожнині черепа накопичується надлишок спинномозкової рідини. Це потребувало складної операції.

«Це найменша дитина, яку я оперував у своїй практиці. На момент першого втручання вона важила близько 750 грамів. Ми спочатку поставили резервуар Омайя – невеликий силіконовий пристрій куполоподібної форми, який імплантується під шкіру голови. Він дозволяє робити пункції та щодня виводити зайву рідину з мозку без пошкодження тканин», – розповів завідувач відділення нейрохірургії Лікарні Святого Миколая Тарас Микитин.

Наталія з новонародженою Евеліною
Крім цього, Евеліна мала проблеми з очима та диханням. Тож офтальмологи зробили новонародженій операцію на сітківці. А нейрохірурги вирішили питання з диханням. «Ми провели нейроендоскопію, і це був виклик для всієї команди. Через наслідки інфекції анатомія була змінена, тож ми працювали лише під УЗД-навігацією, щоби безпечно дістатися до шлуночків мозку. А коли Евеліна зміцніла до 2,5 кг, ми встановили їй постійну шунтуючу систему», – пояснив Тарас Микитин.

На новонароджену Евеліну чекали також її два старші брати
Після 147 днів у реанімації та дев’яти місяців боротьби за життя, Евеліну виписали з лікарні. Тепер вага дівчинки складає 6,2 кг, вона почувається добре. Зокрема, у неї не виявлено судом, вона дихає самостійно, їсть із пляшечки, реагує на батьків та починає «агукати».

Немовля ще чекають курси реабілітації та постійні огляди лікарів. Вдома на новонароджену сестру чекають її два старші брати. У лікарні зазначили, що за життя Евеліни боролися десятки лікарів.

