Семеро доньок. У Львові 46-річна дружина священника стала матір'ю (фото)

Юлія Відміцька
Наталію Курпіту з пологового зустрів чоловік та старші доньки
фото: Перше медичне об'єднання Львова

Сьома донька священника народилася в День пам’яті святої мучениці Маріанни

На Львівщині 46-річна дружина священник народила сьому дитину. Подружжя не очікувало знову стати батьками після 28 років шлюбу. Про це пише «Главком» із посиланням на Перше медичне об’єднання Львова.

Наталія Курпіта та отець Петро мають сімох дітей, усі вони дівчата. Нова вагітність стала несподіванкою для подружжя. Однак для батьків ця новина була лише в радість, адже для них кожна дитина це «Божий подарунок».

У лікарні розповіли, що Наталія Курпіта та отець Петро не сподівалися на те, що в них народиться син. Подружжя вже було батьками шістьох дівчат. Шоста донька священник народилася в Словаччині через війну. Але сьома донька з’явилася на світ уже в Україні в лікарні Львові.

Наталія Курпіта та отець Петро стали батьками всьоме
фото: Перше медичне об'єднання Львова

«Коли ми ходили із чоловіком на планові обстеження і хотіли дізнатися стать дитини, чоловік питав у лікаря чи це дівчинка, а той усміхався і запитував звідки ми це знаємо. А Петро казав, що відчуває – це знову дівчинка. Але для нас немає різниці, тому що кожна наша дитина – це подарунок Божий, наша втіха, радість і все, заради чого ми живемо», – розповіла Наталія Курпіта

Новонароджену назвали Мар’яною, вона народилася в День пам’яті святої мучениці Маріанни
фото: Перше медичне об'єднання Львова

Появі ще однієї сестри зраділи й інші діти Петра та Наталія Курпіти. «Коли ти відчуваєш, що в тобі вже зароджується нове життя; коли народжуються менші дітки, а старші допомагають; коли в хаті постійно чути дитячий сміх – ти за кожен день, діток та чоловіка дякуєш Богу й розумієш, що життя набирає найвищих цінностей», – розповіла мати.

Інші діти подружжя були раді народженню сестри
фото: Перше медичне об'єднання Львова

Сьома донька подружжя з’явилася на світ, коли Наталія Курпіта перебувала на 39-му місяці вагітності. Дівчинку назвали Мар’яною, вона народилася в День пам’яті святої мучениці Маріанни. «На останньому місяці почалися проблеми з тиском. Тож наші спеціалісти госпіталізували пацієнтку до відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології. Пологи почалися на 39-му тижні і, як і шестеро попередніх, відбулися природним шляхом», – йдеться в повідомленні.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

