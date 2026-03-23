Семеро доньок. У Львові 46-річна дружина священника стала матір'ю (фото)

Сьома донька священника народилася в День пам’яті святої мучениці Маріанни

На Львівщині 46-річна дружина священник народила сьому дитину. Подружжя не очікувало знову стати батьками після 28 років шлюбу. Про це пише «Главком» із посиланням на Перше медичне об’єднання Львова.

Наталія Курпіта та отець Петро мають сімох дітей, усі вони дівчата. Нова вагітність стала несподіванкою для подружжя. Однак для батьків ця новина була лише в радість, адже для них кожна дитина це «Божий подарунок».

У лікарні розповіли, що Наталія Курпіта та отець Петро не сподівалися на те, що в них народиться син. Подружжя вже було батьками шістьох дівчат. Шоста донька священник народилася в Словаччині через війну. Але сьома донька з’явилася на світ уже в Україні в лікарні Львові.

Наталія Курпіта та отець Петро стали батьками всьоме фото: Перше медичне об'єднання Львова

«Коли ми ходили із чоловіком на планові обстеження і хотіли дізнатися стать дитини, чоловік питав у лікаря чи це дівчинка, а той усміхався і запитував звідки ми це знаємо. А Петро казав, що відчуває – це знову дівчинка. Але для нас немає різниці, тому що кожна наша дитина – це подарунок Божий, наша втіха, радість і все, заради чого ми живемо», – розповіла Наталія Курпіта

Новонароджену назвали Мар’яною, вона народилася в День пам’яті святої мучениці Маріанни фото: Перше медичне об'єднання Львова

Появі ще однієї сестри зраділи й інші діти Петра та Наталія Курпіти. «Коли ти відчуваєш, що в тобі вже зароджується нове життя; коли народжуються менші дітки, а старші допомагають; коли в хаті постійно чути дитячий сміх – ти за кожен день, діток та чоловіка дякуєш Богу й розумієш, що життя набирає найвищих цінностей», – розповіла мати.

Інші діти подружжя були раді народженню сестри фото: Перше медичне об'єднання Львова

Сьома донька подружжя з’явилася на світ, коли Наталія Курпіта перебувала на 39-му місяці вагітності. Дівчинку назвали Мар’яною, вона народилася в День пам’яті святої мучениці Маріанни. «На останньому місяці почалися проблеми з тиском. Тож наші спеціалісти госпіталізували пацієнтку до відділення патології вагітності та екстрагенітальної патології. Пологи почалися на 39-му тижні і, як і шестеро попередніх, відбулися природним шляхом», – йдеться в повідомленні.

