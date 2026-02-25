Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Військовий з Чернівців став батьком трійні: захисник розповів про неочікуване поповнення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Подружжя Звонецьких не очікували, що в них народиться трійня
фото: Суспільне Чернівці

Військовий та його дружина спочатку очікували на двійню

Військовослужбовець Ілля Звонецький одразу став батьком трьох дівчат. В Іллі та Ірини Звонецьких народилося три доньки – Олівія, Іларія та Амелія. Військовий та його дружина розповіли, як відреагували на вагітність. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Чернівці».

Родина військового Іллі Звонецького не очікувала, що в них народиться одразу троє доньок. У подружжя Іллі та Ірини Звонецьких уже зростають двоє дітей Єва та Мартін. Коли Ірина Звонецька робила УЗД лікарі повідомили їй, що вона чекає на двійню. Проте згодом на батьків чекала новина про те, що в них народиться трійня.

Ірина Звонецька народила трійню
Ірина Звонецька народила трійню
фото: «Суспільне Чернівці»

Жінка розповіла, як із чоловіком відреагувала на цю звістку. «Спокійно дивимось першу дитинку, другу дитинку, і тут – третя дитинка. На третій у мене великі очі. Кажу: «Звідки? У нас тільки двоє». А лікарка каже: «Вітаю вас, трійня!». І коли вона зрозуміла, що вона нам тільки це повідомила, татусь теж був присутній, побачила мою реакцію і каже: «Я боюся подивитися на тата», – розповіла Ірина Звонецька.

Ілля Звонецький зрадів від новини, що він ще тричі стане батьком. Військовий не стримав сліз, коли про це дізнався. Доньки подружжя Звонецьких народилися доношеними, шляхом кесаревого розтину. Попри побоювання лікарів, що дітям буде мало місця в утробі матері, вагітність та пологи пройшли без ускладнень.

Трійнят Олівія, Іларія та Амелія
Трійнят Олівія, Іларія та Амелія
фото: «Суспільне Чернівці»

Трійнят подружжя Звонецьких назвали Олівія, Іларія та Амелія. Імена для доньок батьки обирали ще під час вагітності Ірини Звонецької. «Імена ми їм теж підбирали відповідно до того, що в нас вдома Єва та Мартін. Тому в нас зараз є Олівія, Іларія та Амелія. Імена вже були обрані під час вагітності, ми обирали їх більше по відчуттях, темпераменту, енергії дівчаток. Як вони народилися, і так воно й було, так і залишилось», – поділилася мати.

Місцеві лікарі, які були залучені до народження дівчат, називають народження трійні особливим. Адже в Чернівецькому обласному перинатальному центрі трійня зазвичай народжується раз на рік.

Нагадаємо, у пологовому Дніпра народилися одразу дві трійні. В першій лише дівчатка, у другій самі хлопчики. Медики кажуть, що трійні народжуються вкрай рідко. А щоб одразу дві і в одній лікарні, то взагалі дивина. Повідомляється, що дівчатка Віра, Надія та Любов народилися на 31-му тижні вагітності. Найменша важила трохи більше 700 грамів.

Читайте також:

Теги: Чернівці вагітність немовля діти військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Telegram може підірвати повоєнні вибори
Як Telegram може підірвати повоєнні вибори
18 лютого, 09:30
У ГУР розповіли DW, що російські виробники безпілотників навіть не видаляють маркування з транзисторів, які широко використовуються в БпЛА
Дрони РФ в Україні: як у них опинилися німецькі деталі
20 лютого, 20:00
Агенту ФСБ загрожує довічне позбавлення волі
У Чернівцях СБУ затримала іноземного агента ФСБ, який намагався здійснити диверсію на електропідстанції
28 сiчня, 21:09
Службі у справах дітей було відомо про неналежні умови, де проживав померлий хлопчик
У Луцьку через алкогольне отруєння помер дворічний хлопчик 
29 сiчня, 16:18
Фасад галереї мистецтв Galerie L у Парижі розписали зверненнями до Путіна
У Парижі невідомі пошкодили галерею, де працює донька Путіна (фото)
30 сiчня, 16:37
Олена Білозерська розповіла, як росте її син Павлусь
Військова Білозерська розповіла про життя з новонародженим сином без світла та тепла у Києві
6 лютого, 10:23
У Бродівській громаді оголосили дні жалоби з 16 по 18 лютого
Львівщина: чоловік застрелив дітей та скоїв самогубство, поки жінка була на заробітках – нові подробиці трагедії
17 лютого, 04:51
Нині обговорюється ідея подання залежних військових на обмеження гри через командирів
Доступ військових до онлайн-ігор. Державний регулятор пояснив наслідки запроваджених обмежень
29 сiчня, 08:28
На час проходження служби для багатьох захисників, а також їхніх дружин чи чоловіків діє звільнення від сплати відсотків та штрафів за кредитами
Кредитні канікули для захисників: хто може не сплачувати відсотки та штрафи
19 лютого, 07:55

Життя

Борис Джонсон скуштував борщ у столичному ресторані (фото)
Борис Джонсон скуштував борщ у столичному ресторані (фото)
Військовий з Чернівців став батьком трійні: захисник розповів про неочікуване поповнення
Військовий з Чернівців став батьком трійні: захисник розповів про неочікуване поповнення
Стали відомі секрети життя 105-річної представниці стародавнього плем'я індіанців
Стали відомі секрети життя 105-річної представниці стародавнього плем'я індіанців
Волонтерки з Одещини приготували випічку для ЗСУ зі 150 тонн борошна
Волонтерки з Одещини приготували випічку для ЗСУ зі 150 тонн борошна
Бюджети світової монархії. Які зарплати отримує король Іспанії, Чарльз III, принц Вільям
Бюджети світової монархії. Які зарплати отримує король Іспанії, Чарльз III, принц Вільям
«Була в шоці». Українка вразила сумою, яку вона витратила на переїзд до Іспанії
«Була в шоці». Українка вразила сумою, яку вона витратила на переїзд до Іспанії

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua