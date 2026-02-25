Військовий з Чернівців став батьком трійні: захисник розповів про неочікуване поповнення

Військовий та його дружина спочатку очікували на двійню

Військовослужбовець Ілля Звонецький одразу став батьком трьох дівчат. В Іллі та Ірини Звонецьких народилося три доньки – Олівія, Іларія та Амелія. Військовий та його дружина розповіли, як відреагували на вагітність. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Чернівці».

Родина військового Іллі Звонецького не очікувала, що в них народиться одразу троє доньок. У подружжя Іллі та Ірини Звонецьких уже зростають двоє дітей Єва та Мартін. Коли Ірина Звонецька робила УЗД лікарі повідомили їй, що вона чекає на двійню. Проте згодом на батьків чекала новина про те, що в них народиться трійня.

Ірина Звонецька народила трійню фото: «Суспільне Чернівці»

Жінка розповіла, як із чоловіком відреагувала на цю звістку. «Спокійно дивимось першу дитинку, другу дитинку, і тут – третя дитинка. На третій у мене великі очі. Кажу: «Звідки? У нас тільки двоє». А лікарка каже: «Вітаю вас, трійня!». І коли вона зрозуміла, що вона нам тільки це повідомила, татусь теж був присутній, побачила мою реакцію і каже: «Я боюся подивитися на тата», – розповіла Ірина Звонецька.

Ілля Звонецький зрадів від новини, що він ще тричі стане батьком. Військовий не стримав сліз, коли про це дізнався. Доньки подружжя Звонецьких народилися доношеними, шляхом кесаревого розтину. Попри побоювання лікарів, що дітям буде мало місця в утробі матері, вагітність та пологи пройшли без ускладнень.

Трійнят Олівія, Іларія та Амелія фото: «Суспільне Чернівці»

Трійнят подружжя Звонецьких назвали Олівія, Іларія та Амелія. Імена для доньок батьки обирали ще під час вагітності Ірини Звонецької. «Імена ми їм теж підбирали відповідно до того, що в нас вдома Єва та Мартін. Тому в нас зараз є Олівія, Іларія та Амелія. Імена вже були обрані під час вагітності, ми обирали їх більше по відчуттях, темпераменту, енергії дівчаток. Як вони народилися, і так воно й було, так і залишилось», – поділилася мати.

Місцеві лікарі, які були залучені до народження дівчат, називають народження трійні особливим. Адже в Чернівецькому обласному перинатальному центрі трійня зазвичай народжується раз на рік.

Нагадаємо, у пологовому Дніпра народилися одразу дві трійні. В першій лише дівчатка, у другій самі хлопчики. Медики кажуть, що трійні народжуються вкрай рідко. А щоб одразу дві і в одній лікарні, то взагалі дивина. Повідомляється, що дівчатка Віра, Надія та Любов народилися на 31-му тижні вагітності. Найменша важила трохи більше 700 грамів.