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    Нападник «Баварії» наздогнав Шевченка в рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів

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    Томас Мюллер наздогнав у гонці бомбардирів Андрія Шевченка - Нападник «Баварії» наздогнав Шевченка в рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів
    Томас Мюллер наздогнав у гонці бомбардирів Андрія Шевченка
    Фото з відкритих джерел

    Томас Мюллер забив 48-й гол у турнірі

    Нападаючий «Баварії» Томас Мюллер відзначився голом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Парі-Сен Жерменом» (2:3).

    Для німецького форварда цей гол став 48-м в матчах Ліги чемпіонів за кар'єру. Мюллер наздогнав Андрія Шевченка і Златана Ібрагімовича в списку найкращих бомбардирів турніру.

    Більше Мюллера в історії Ліги чемпіонів і Кубка європейських чемпіонів забивали Альфредо Ді Стефано (49), Тьєррі Анрі (50), Руд ван Ністелрой (56), Карім Бензема (70), Рауль (71), Роберт Левандовський (73), Ліонель Мессі (120) і Кріштіану Роналду (134).

    Мюллер виступає за основну команду «Баварії» з 2007 року і виграв з нею всі клубні трофеї, які може здобути команда з однієї країни.

    Також досягнення в цій грі встановив форвард «ПСЖ» Кіліан Мбаппе. Француз забив двічі у ворота «Баварії» і тепер на його рахунку 5 голів у виїздних зустрічах плей-офф Ліги чемпіонів.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Томас Мюллер
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