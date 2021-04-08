Нападник «Баварії» наздогнав Шевченка в рейтингу бомбардирів Ліги чемпіонів

Томас Мюллер забив 48-й гол у турнірі

Нападаючий «Баварії» Томас Мюллер відзначився голом у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з «Парі-Сен Жерменом» (2:3).

Для німецького форварда цей гол став 48-м в матчах Ліги чемпіонів за кар'єру. Мюллер наздогнав Андрія Шевченка і Златана Ібрагімовича в списку найкращих бомбардирів турніру.

Більше Мюллера в історії Ліги чемпіонів і Кубка європейських чемпіонів забивали Альфредо Ді Стефано (49), Тьєррі Анрі (50), Руд ван Ністелрой (56), Карім Бензема (70), Рауль (71), Роберт Левандовський (73), Ліонель Мессі (120) і Кріштіану Роналду (134).

Мюллер виступає за основну команду «Баварії» з 2007 року і виграв з нею всі клубні трофеї, які може здобути команда з однієї країни.

Також досягнення в цій грі встановив форвард «ПСЖ» Кіліан Мбаппе. Француз забив двічі у ворота «Баварії» і тепер на його рахунку 5 голів у виїздних зустрічах плей-офф Ліги чемпіонів.