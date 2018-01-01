Нападник «Динамо» через травму вибув на два-три тижні і пропустить матч з АЕКом
- Сьогодні, 18:24
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Також пропустить гру захисник киян Йосип Піварич
Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані і захисник Йосип Піварич не зможуть допомогти команді в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти АЕКа.
Про це у коментарі прес-службі київського клубу повідомив головний тренер Олександр Хацкевич.
«Гармаш, Гонсалсес і Шапаренко, у яких були незначні пошкодження, вже вчора працювали в загальній групі і сьогодні готуються до гри. Що стосується Піварича, то він ще не до кінця відновився. Сьогодні він вперше братиме участь в біговому тренуванні», - зазначив фахівець.
«Та травма, яка була у Мбокані - в понеділок він пройшов обстеження, і вона не дає йому працювати в загальній групі. З понеділка він працює за індивідуальною програмою. Лікарі кажуть, що це затягнеться на два-три тижні. У нього достатньо серйозне ушкодження», - додав Хацкевич.
Нагадаємо, матч «Динамо» - АЕК відбудеться 22 лютого. Початок - 20.00.
Як відомо, грецький клуб АЕК дав рекомендації своїм уболівальникам, які приїдуть в Україну на матч 1/16 фіналу Ліги Європи з «Динамо».
Нагадаємо, у першому матчі в Греції команди переможця не виявили, зігравши внічию 1:1.