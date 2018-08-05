Нападник «Дніпра-1» може стати одноклубником Зінченка в «Манчестер Сіті»



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Владислав Супряга

Форвардом молодіжної збірної України цікавиться ряд іноземних клубів

Форвардом «Дніпра-1» Владиславом Супрягою цікавиться ряд клубів.

За інформацією неофіційного сайту «Дніпра», «РБ Лейпциг», як і «Аякс», робили пропозицію по 18-річному українцю.

Німецький клуб пропонував три мільйони євро і 15% від суми наступного трансферу Супряги.

Також повідомляється, що форвардом цікавляться «Манчестер Сіті», «Бенфіка» і «Рома».

«Динамоманія» повідомляє, що інтерес до Супряги проявляє і «Динамо».

За підсумками Євро-2018, УЄФА включив Супрягу в збірну турніру, на якому він провів чотири матчі і забив один гол.

Раніше повідомлялося, що СПАЛ пропонував «Дніпру-1» один мільйон євро за Супрягу.

У минулому сезоні другої ліги Супряга провів у складі команди Михайленка 22 матчі і забив сім голів.

Раніше повідомлялося, що Супряга потрапив у сферу інтересів данського футбольного клубу «Мідтьюлланд».