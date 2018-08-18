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    Нападник «Олімпіка» перебрався в чемпіонат Словаччини

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    Станіслав Біленький - Нападник «Олімпіка» перебрався в чемпіонат Словаччини
    Станіслав Біленький

    Контракт між сторонами підписаний на три роки

    Форвард «Олімпіка» Станіслав Біленький продовжить кар'єру в словацькому клубі ДАК.

    Про це повідомляє Футбол газета.

    Контракт між сторонами підписаний на три роки.

    Сума трансферу тримається в таємниці.

    19-річний Біленький був основним у складі донеччан минулого сезону, забивши сім голів у 35 матчах.

    Стабільно викликався до молодіжки, але у цьому чемпіонаті втратив довіру тренера. 

    Як відомо, ФК «Олімпік» оголосив ребрендинг і конкурс на новий логотип клубу.

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