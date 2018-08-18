Нападник «Олімпіка» перебрався в чемпіонат Словаччини



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Станіслав Біленький

Контракт між сторонами підписаний на три роки

Форвард «Олімпіка» Станіслав Біленький продовжить кар'єру в словацькому клубі ДАК.

Про це повідомляє Футбол газета.

Контракт між сторонами підписаний на три роки.

Сума трансферу тримається в таємниці.



19-річний Біленький був основним у складі донеччан минулого сезону, забивши сім голів у 35 матчах.

Стабільно викликався до молодіжки, але у цьому чемпіонаті втратив довіру тренера.

Як відомо, ФК «Олімпік» оголосив ребрендинг і конкурс на новий логотип клубу.