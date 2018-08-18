Нападник «Олімпіка» перебрався в чемпіонат Словаччини
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Розсилка
Станіслав Біленький
Контракт між сторонами підписаний на три роки
Форвард «Олімпіка» Станіслав Біленький продовжить кар'єру в словацькому клубі ДАК.
Про це повідомляє Футбол газета.
Контракт між сторонами підписаний на три роки.
Сума трансферу тримається в таємниці.
19-річний Біленький був основним у складі донеччан минулого сезону, забивши сім голів у 35 матчах.
Стабільно викликався до молодіжки, але у цьому чемпіонаті втратив довіру тренера.
Як відомо, ФК «Олімпік» оголосив ребрендинг і конкурс на новий логотип клубу.