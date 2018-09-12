Нападник «Шахтаря» на правах оренди перейшов у «Рух»
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Денис Арендарук. Фото: ФК Рух
Гравець є вихованцем донецького клубу
Нападник «Шахтаря» Денис Арендарук перейшов в «Рух» на правах оренди.
Термін оренди розрахований до кінця поточного сезону.
У своїй новій команді нападник гратиме під 8-м номером.
Нагадаємо, що Арендарук є вихованцем «Шахтаря».
У другій половині минулого сезону 22-річний гравець виступав на правах оренди в «Маріуполі», де відіграв один матч.
Раніше повідомлялося, що кроти зіпсували поле перед матчем Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Гоффенгайм».
Також стало відомо, що нігерійський нападник «Шахтаря» Оларенважу Кайоде відновив тренування з командою.