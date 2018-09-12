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    Нападник «Шахтаря» на правах оренди перейшов у «Рух»

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    Денис Арендарук. Фото: ФК Рух - Нападник «Шахтаря» на правах оренди перейшов у «Рух»
    Денис Арендарук. Фото: ФК Рух

    Гравець є вихованцем донецького клубу

    Нападник «Шахтаря» Денис Арендарук перейшов в «Рух» на правах оренди.

    Термін оренди розрахований до кінця поточного сезону.

    У своїй новій команді нападник гратиме під 8-м номером.

    Нагадаємо, що Арендарук є вихованцем «Шахтаря».

    У другій половині минулого сезону 22-річний гравець виступав на правах оренди в «Маріуполі», де відіграв один матч.

    Раніше повідомлялося, що кроти зіпсували поле перед матчем Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Гоффенгайм».

    Також стало відомо, що нігерійський нападник «Шахтаря» Оларенважу Кайоде відновив тренування з командою.

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