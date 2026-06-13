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Матч Канади та Боснії і Герцеговини на Чемпіонаті світу 2026 мав особливий підтекст

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Матч Канади та Боснії і Герцеговини на Чемпіонаті світу 2026 мав особливий підтекст
Канаду і Боснію пов'язують гравці, які раніше грали за ці збірні
фото: Imago, Atletico Ottawa

Ділимося двома історіями, які покажуть неочікуваний зв'язок між настільки віддаленими географічно країнами

Перший в історії матч Чемпіонату світу з футболу на канадській землі подарував цікаву символічну історію господарів та збірної Боснії та Герцеговини. Про те, що поєднало команди, окрім матчу на груповому етапі Мундіалю, розповість «Главком» у цій новині.

Важливість матчу 

Поєдинок завершився бойовою нічиєю 1:1 між збірними Канади та Боснії і Герцеговині. Для господарів мундіалю це очко стало історичним. Так, команда виборола перший бал на світових першостях після шести поразок поспіль у 1986 та 2022 роках. Проте за спортивною статистикою та святковою атмосферою на «Торонто Стедіум» ховається і особливий момент для відомих футболістів, чиї родини свого часу тікали від жахів Балканської війни 1990-х років.

Історія Асміра Беговича 

На початку 90-х років родина майбутнього голкіпера лондонського «Челсі» та «Лестера» Асміра Беговича була змушена рятуватися від війни в Боснії. Спочатку вони опинилися в Німеччині, а коли хлопчику виповнилося 10 років, сім'я знову переїхала. Вони обрали своїм новим домом канадський Едмонтон.

Бегович згадує, що понад 25 років тому Канада була абсолютно нефутбольною країною: «Хокей там – це релігія, ковзанка на кожному кроці. А у футбол грали просто заради забави». Попри це, гравець зумів розвинути свій талант, поїхав у Європу і навіть грав за Канаду на молодіжному Чемпіонаті світу 2007.

Проте на дорослому рівні серце та численні родичі, які залишилися в Боснії, змусили його обрати історичну батьківщину. Саме як воротар Боснії він став легендою, вивівши команду на її перший в історії мундіаль у 2014 році. Напередодні поєдинку в Торонто Бегович зізнався, що вражений трансформацією канадського футболу, а його власна родина вболівала за різні сторони цього протистояння.

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Історія Амера Дідича 

Не менш драматичною є і доля зірки Канадської прем'єр-ліги Амера Дідича, який зараз виступає за клуб «Кавалрі». У його родині є особливе фото з колишніх часів: чотири людини з купою валіз в аеропорту Ванкувера наприкінці 1995 року. Однорічний Дідич сидить на руках у мами, а родина гравця щойно прилетіла з роздертого війною боснійського міста Зениця, шукаючи безпечного життя в Альберті. Хлопчик був настільки хворий під час перельоту, що першим англійським словом, яке змушена була вивчити його мати прямо в аеропорту, стало слово hospital («лікарня»).

Дідич побудував усю свою кар'єру в Канаді, пройшов усі етапи місцевої ліги та свого часу навіть став першим в історії чинним гравцем канадського чемпіонату, який зіграв і забив гол за національну збірну Канади. Проте його батьки та всі родичі, які досі живуть у Зениці, залишаються палкими боснійцями.

«Це просто божевілля, що країна, де я народився, і країна, де я виріс, зіграли на Чемпіонаті світу, – ділився емоціями Дідич. – Мої батьки стовідсотково палко підтримували Боснію, а мені було важко, адже я особисто знаю багатьох хлопців у нинішній збірній Канади. Це неймовірне закриття життєвого кола для нашої родини».

Нагадаємо, що Боснія і Герцеговина втратила перемогу над Канадою на Чемпіонаті світу 2026

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Теги: Канада Боснія і Герцеговина НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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