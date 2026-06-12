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Гонконг накрив масштабну схему з підробною атрибутикою Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Гонконг накрив масштабну схему з підробною атрибутикою Чемпіонату світу 2026
Учасникам схеми загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років
фото: GovHK

Зловмисники хотіли нелегально заробляти на чорних ринках в Америці 

Митна служба Гонконгу повідомила про масштабну спецоперацію «Сухий матч», під час якої ліквідували велику мережу постачання підробної футбольної атрибутики Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Hong Kong Free Press. 

Масштаби злочинів 

Лише напередодні стартового матчу між Мексикою та ПАР правоохоронці вилучили близько 230 тисяч одиниць контрафактної продукції загальною вартістю 156 мільйонів гонконзьких доларів, що складає майже 20 мільйонів доларів США.

Операція тривала з 26 травня по 10 червня. За словами старшого інспектора Бюро розслідувань транснаціональних злочинів у сфері інтелектуальної власності Вейна Чунга, основний потік нелегального товару вдалося перехопити на кордоні з материковим Китаєм. Митники зупинили дві вантажівки на пунктах пропуску біля мосту Гонконг – Чжухай – Макао та в зоні контролю Шеньчжень-Бей.

Водія однієї з машин, 36-річного чоловіка, затримали на місці. Під час подальших рейдів правоохоронці заарештували ще п'ятьох підозрюваних віком від 17 до 30 років, яких вважають причетними до продажу підроблених джерсі через інтернет. Наразі всі шість фігурантів перебувають на волі під заставою.

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Що було об'єктами підробки?

Серед вилученої продукції були футбольні м'ячі та форма збірних-учасниць мундіалю. Особливу увагу привернули близько 30 тисяч ігрових джерсі, які є майже ідентичними копіями екіпірування професійних футболістів. За даними митників, підробки були настільки якісними, що їх складно відрізнити від оригіналу. Такі футболки продавали через інтернет за 1100-1300 гонконзьких доларів (140-165 доларів США), що навіть перевищує вартість стандартних оригінальних фанатських версій.

Чунг зазначив, що продукція майже не призначалася для ринку Гонконгу. Близько 80% товару планували експортувати до країн Північної та Південної Америки. За його словами, розширення Чемпіонату світу до 48 команд спричинило різке зростання попиту на футбольну атрибутику та активізацію чорного ринку.

Проте покарання за такі дії може бути доволі скромним. Згідно із законодавством Гонконгу, за імпорт, експорт, продаж або зберігання контрафактної продукції з метою збуту передбачено штраф до 500 тисяч гонконзьких доларів (64 тисячі доларів США) і до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, що збірна Норвегії шокувала своїми багажами на Чемпіонаті світу

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Теги: Гонконг контрабанда НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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