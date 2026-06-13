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Рекордсменка світу з легкої атлетики Цегай відсторонена на чотири місяці: причина бану

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Рекордсменка світу з легкої атлетики Цегай відсторонена на чотири місяці: причина бану
Гудаф Цегай є володаркою світового рекорду на дистанції 1500 метрів у приміщенні
фото: World Athletics

Ефіопська легкоатлетка повністю співпрацювала з розслідуванням

Незалежний орган із боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU) дискваліфікував на чотири місяці чотириразову чемпіонку світу та призерку Олімпійських ігор Гудаф Цегай. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AIU. 

Вживання забороненої речовини

У допінг-пробі 29-річної ефіопської бігунки, взятій під час позазмагального контролю 5 грудня 2025 року, виявили метаболіт летрозолу – препарату, який входить до списку заборонених WADA.

Втім, ця справа виявилася нетиповою для допінгових скандалів. Після отримання повідомлення про позитивний тест Цегай надала медичні документи, які підтвердили, що вона приймала летрозол за призначенням лікаря в межах лікування безпліддя. Як згодом повідомила сама спортсменка, терапія виявилася успішною, і наразі вона очікує на народження дитини.

Основною проблемою стало те, що легкоатлетка не оформила дозвіл на терапевтичне використання препарату до проходження допінг-контролю. Уже після виявлення забороненої речовини вона звернулася із запитом на ретроактивне оформлення такого дозволу. Комісія AIU погодилася, що лікування було медично обґрунтованим, не мало ефективних альтернатив і не надавало спортсменці жодної переваги над суперницями. Однак WADA відхилила заявку через порушення процедури.

Зважаючи на обставини справи, повну співпрацю Цегай зі слідством та відсутність наміру отримати спортивну вигоду, сторони погодили мінімальне покарання – чотири місяці дискваліфікації. Термін відсторонення триватиме з 1 червня до 30 вересня 2026 року. Також анульовано всі результати спортсменки, показані після 5 грудня 2025 року, хоча через вагітність вона вже тривалий час не брала участі у змаганнях.

Хто така Гудаф Цегай

Гудаф Цегай є однією з найуспішніших легкоатлеток в історії Ефіопії. Вона здобула десять медалей Чемпіонатів світу, включаючи золоті нагороди на дистанціях 5000 і 10 000 метрів, а також володіє чинним світовим рекордом у приміщенні на дистанції 1500 метрів і раніше була рекордсменкою світу на дистанції 5000 м. 

Нагадаємо, що дворазова олімпійська чемпіонка Чебет вдруге стане мамою

Теги: допінг вагітність легка атлетика спорт

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