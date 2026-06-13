Чемпіонат світу з футболу: США розгромили Парагвай

Глядачі гри США – Парагвай побачили п'ять забитих голів

У ніч з 12 на 13 червня відбувся перший матч групи D на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, в якому збірна США впевнено обіграла Парагвай із рахунком 4:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри США – Парагвай

Господарі турніру відкрили рахунок уже на 7-й хвилині завдяки автоголу – Даміан Бобаділья намагався перервати передачу та випадково зрізав м'яч у власні ворота.

На 28-й хвилині Фоларін Балогун подвоїв перевагу американців після виходу віч-на-віч, проте цей гол скасували через офсайд після перегляду VAR. Попри це, 24-річний форвард відзначився вже в наступній атаці, чисто замкнувши передачу від Крістіана Пулішича. На п'ятій компенсованій до першого тайму хвилині він оформив дубль, обігравши захисника у штрафному майданчику та поціливши у дальню дев'ятку.

На початку другого тайму відбулася історична для світових першостей подія: згідно з новими правилами, на чемпіонатах світу вперше переглянули на VAR жовту картку. Головний арбітр особисто вивчив відеоповтор епізоду із попередженням для захисника США Тіма Ріма, після чого скасував «гірчичник» американцю та покарав жовтою карткою гравця збірної Парагваю Мігеля Альмірона за симуляцію.

На 73-й хвилині парагвайці спробували повернутися в гру – Маурісіо з близької відстані пробив у дальній нижній кут і відіграв один м'яч. Проте на останній компенсованій хвилині поєдинку Джованні Рейна забив четвертий гол американців, встановивши остаточний розгромний рахунок.

Чемпіонат світу 2026 з футболу. Група D

США – Парагвай 4:1 (3:0)

Голи: Бобаділья (7), Балогун, (31, 45+5), Рейна (90+8) – Маурісіо (73).

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Нагадаємо, Південна Корея здобула перемогу над Чехією у грі Чемпіонату світу з футболу.