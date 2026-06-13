Жарт президента ФІФА про збірну Італії викликав обурення в соцмережах

Прихильники «Скуадри Адзурри» не оцінили висловлювання Інфантіно

Міністр спорту Італії Андреа Абоді має намір поспілкуватися з очільником Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно, щоб обговорити його жарти щодо національної збірної. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ANSA.

Збірна Італії не відібралася на третій Чемпіонат світу поспіль.

«За наявності 64 команд Італія, можливо, змогла б пройти кваліфікацію. Можливо, нам варто дійти до 228», – пожартував Інфантіно в інтерв'ю.

Такі висловлювання очільника ФІФА обурили представників італійської спортивної спільноти, які у соцмережах почали висловлювати своє невдоволення.

«З огляду на велику відстань між Італією та Мексикою, телефонна розмова для прояснення ситуації, залежно від його планів, буде найкращим варіантом. Мені цікаво дізнатися про його думку безпосередньо», – заявив Абоді.

Як повідомлялося, Італія втретє поспіль не вийшла на Кубок світу.

Останнім турніром, на який поїхала «Скуадра Адзурра» залишається Чемпіонат світу 2014. Тоді збірна під керівництвом Чезаре Пранделлі не змогли подолати груповий етап.

У відборі до Мундіалю 2018 року Італія фінішувала в групі другою після Іспанії. У плейоф команда Джанп'єро Вентури поступилася збірній Швеції (0:1, 0:0).

У кваліфікації до Чемпіонату світу 2022 «Скуадра Адзурра» поступилася першістю в групі Франції. У плейоф збірна Італії поступилася Північній Македонії (0:1).