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Боснія і Герцеговина втратила перемогу над Канадою на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Боснія і Герцеговина втратила перемогу над Канадою на Чемпіонаті світу 2026
Канада вперше в історії приймає Чемпіонат світу
фото: The Canadian Press

Канадійці зуміли відігратися попри щільний захист боснійської команди

Канада прийняла перший для себе матч Чемпіонату світу 2026 з футболу, у якому вона розписала нічию 1:1 з командою Боснії і Герцеговини. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд 

Як повідомлялося в анонсі матчу, безпосередньо перед турніром Канада провела два контрольні матчі. Команда Джессі Марша перемогла Узбекистан (2:0) завдяки голам Осоріо та Нелсона, а потім зіграла внічию з Ірландією (1:1), де єдиний м’яч канадцям приніс автогол О'Браєна.

Збірна Боснії та Герцеговини також мала два спаринги. Спершу команда Сєргєя Барбареза розійшлася миром із Північною Македонією (0:0), а потім не втримала перемогу над Панамою (1:1). Єдиний гол боснійців у цих матчах забив Катіч.

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Хід матчу 

Канадці з перших хвилин більше контролювали м'яч, часто доходили до штрафного майданчика суперника та заробляли численні кутові, однак боснійська оборона діяла дуже організовано. Попри перевагу команди Джессі Марша, саме гості відкрили рахунок на 21-й хвилині, коли Йово Лукич після подачі з кутового переграв захисників у воротарському майданчику та відправив м'яч у сітку.

Після пропущеного гола Канада почала тиснути ще більше. Господарі перекривали кисень своїм суперникам і створили кілька хороших моментів ще до перерви, але воротар Нікола Васіль та захисники Боснії щоразу справлялися із загрозами. Канадці значно більше володіли м'ячем, проте на табло зберігався рахунок 0:1.

Другий тайм пройшов майже повністю під контролем Канади. Господарі регулярно загрожували воротам суперника, а одним із ключових епізодів став момент, коли Сеад Колашинац фактично врятував свою команду від гола, підставивши ногу під удар, після чого м'яч влучив у поперечину. Водночас боснійці не лише оборонялися, а й відповідали контратаками. Найкращу нагоду збільшити перевагу змарнував Ермедін Демірович, який під час виходу сам на сам не зумів переграти голкіпера.

Чим ближче був фінальний свисток, тим сильнішим ставав тиск канадської збірної. Серія замін додала господарям свіжості в атаці, і на 79-й хвилині це принесло результат. Проміс Девід знайшов передачею Кайла Ларіна, який незадовго до того вийшов на поле, а нападник точним ударом зрівняв рахунок. У кінцівці Канада намагалася вирвати перемогу, тоді як Боснія дедалі глибше відходила до власних воріт, але забити вдруге жодній із команд не вдалося. Хоча не такою далекою була до цього Канада, яка на 90+5-й хвилині мала гарні шанси вирвати перемогу. 

У підсумку зустріч завершилася нічиєю 1:1. Обидві збірні лишаються в боротьбі за плейоф завдяки цій грі, і все залежатиме від наступних матчів. Особливо, ключовою може стати зустріч з Катаром, переможець якої може отримати більше шансів вирвати друге чи навіть перше місце. 

Статистика матчу 

  • Канада – Боснія і Герцеговина 1:1 (0:1)
  • Голи: Ларін (78) – Лукич (21)

Нагадаємо, що 12 червня Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією

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Теги: Канада Нікола Васіль чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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