Дубль Ібрагімовича приніс «Мілану» перемогу на старті Серії А



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Ібрагімович завдав удар головою Twitter Мілану

«Россонері» не програють вже більше півроку

«Мілан» обіграв «Болонью» з рахунком 2:0 у матчі першого туру чемпіонату Італії – Серії А.

«Мілан» – «Болонья» – 2:0

Голи: 1:0 – Ібрагімович (35). 2:0 – Ібрагімович (51).

«Мілан»: Доннарумма, Калабрія, Кьєр (Лео Дуарте, 72), Габбі, Тео, Кессі (Тоналі, 77), Беннасер (Круніч, 86), Кастільєхо (Салемакерс, 46), Хакан Чалханоглу (Браім Діас, 71), Ребіч, Ібрагімович.

«Болонья»: Скорупські, де Сільвестрі, Ларангейра, Томіясу, Дейкс, Схаутен, Домінгес (Сансоне, 57), Орсоліні (Ольсен, 57), Соріано (Сванберг, 80), Барроу (Віньято, 83), Паласіо (Сантандер, 80).

Рахунок був відкритий в першому таймі - на 35-й хвилині автором забитого м'яча став Златан Ібрагімович, йому асистував Тео Ернандес. На початку другого тайму Ібрагімович оформив дубль, забивши гол з пенальті. 11-метровий був призначений після перегляду відеоповтору в епізоді з падінням Ісмаеля Беннасера в штрафний «Болоньї».

Таким чином, «россонері» розпочали новий сезон з двох перемог - раніше в кваліфікації Ліги Європи був обіграний «Шемрок Роверс» (2:0).

Зазначимо, що з урахуванням заключної частини минулого сезону, «міланці» не програють 15 матчів поспіль - 11 перемог і чотири нічиї. В останній раз команда Стефано Піолі поступалася ще в березні, до паузи через пандемію коронавірусу, - «Дженоа» (1:2) в домашній грі Серії А.

Також додамо, у наступному турі «Мілан» на виїзді зустрінеться з «Кротоне».

Джерело: ФК Мілан