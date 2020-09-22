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    Дубль Ібрагімовича приніс «Мілану» перемогу на старті Серії А

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    Ібрагімович завдав удар головою&nbsp; - Дубль Ібрагімовича приніс «Мілану» перемогу на старті Серії А
    Ібрагімович завдав удар головою 
    Twitter Мілану

    «Россонері» не програють вже більше півроку

    «Мілан» обіграв «Болонью» з рахунком 2:0 у матчі першого туру чемпіонату Італії – Серії А.

    «Мілан» – «Болонья» – 2:0

    Голи: 1:0 – Ібрагімович (35). 2:0 – Ібрагімович (51).

    «Мілан»: Доннарумма, Калабрія, Кьєр (Лео Дуарте, 72), Габбі, Тео, Кессі (Тоналі, 77), Беннасер (Круніч, 86), Кастільєхо (Салемакерс, 46), Хакан Чалханоглу (Браім Діас, 71), Ребіч, Ібрагімович.

    «Болонья»: Скорупські, де Сільвестрі, Ларангейра, Томіясу, Дейкс, Схаутен, Домінгес (Сансоне, 57), Орсоліні (Ольсен, 57), Соріано (Сванберг, 80), Барроу (Віньято, 83), Паласіо (Сантандер, 80).

    Рахунок був відкритий в першому таймі - на 35-й хвилині автором забитого м'яча став Златан Ібрагімович, йому асистував Тео Ернандес. На початку другого тайму Ібрагімович оформив дубль, забивши гол з пенальті. 11-метровий був призначений після перегляду відеоповтору в епізоді з падінням Ісмаеля Беннасера в штрафний «Болоньї».

    Таким чином, «россонері» розпочали новий сезон з двох перемог - раніше в кваліфікації Ліги Європи був обіграний «Шемрок Роверс» (2:0).

    Зазначимо, що з урахуванням заключної частини минулого сезону, «міланці» не програють 15 матчів поспіль - 11 перемог і чотири нічиї. В останній раз команда Стефано Піолі поступалася ще в березні, до паузи через пандемію коронавірусу, - «Дженоа» (1:2) в домашній грі Серії А.

    Також додамо, у наступному турі «Мілан» на виїзді зустрінеться з «Кротоне».

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    Джерело: ФК Мілан

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Серія А Анте Ребіч ФК «Болонья» ФК «Мілан» Златан Ібраґімовіч
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