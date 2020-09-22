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    Травма завадила Зінченку взяти участь у переможній грі "Манчестер Сіті"

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    Габріель Жезус святкує забитий гол - Травма завадила Зінченку взяти участь у переможній грі "Манчестер Сіті"
    Габріель Жезус святкує забитий гол
    Twitter Манчестер Сіті

    Віце-чемпіон Англії з перемоги розпочав боротьбу за чемпіонський титул у країні

    У матчі другого туру Англійської Прем'єр-ліги «Вулверхемтон» на стадіоні «Молінью» приймав «Манчестер Сіті» та зазнав поразки 1:3.

    «Вулверхемптон» – «Манчестер Сіті» - 1:3

    Голи: 0:1 - де Брюйне (20, пенальті). 0:2 – Фоден (32), 1:2 – Хіменес (78), 1:3 - Габріел Жезус (90).

    «Вулверхемптон»: Руй Патрісіу, Маркал (Рубен Вінагре, 8), Болі, Коуді, Саісс, Поденсе, Моутінью (Дендонкер, 78), Траоре, Рубен Невеш, Нету (Фабіу Сілва, 78), Хіменес.

    «Манчестер Сіті»: Едерсон, Стоунз, Менді, Аке, Уокер, Фоден, Фернандіньо, де Брюйне, Родрі, Стерлінг (Ферран Торрес, 82), Габріел Жезус.

    На 20 хвилині Кевін Де Брюйне був збитий у чужій штрафній та заробив для команди 11-метровий удар. Сам постраждалий прийнявся його виконувати та поцілив у нижній кут воріт. На 32 хвилині Рахім Стерлінг асистував Філу Фодену при другому взятті воріт.

    Інтригу у матч на 78 хвилині повернув Рауль Хіменес, який забив гол ударом головою з навісу Поденсе. Тільки в компенсований час удар у ближній кут воріт Габріеля Жезуса зняв усі питання стосовно переможця зустрічі – 3:1.

    Варто відзначити, що Зінченко не потрапив навіть до заявки на поєдинок. Офіційний сайт «Містян» повідомив, що це сталося через ушкодження м’язів, якого українець зазнав на одному з тренувань.

    Примітно, що перший тур Прем’єр-ліги «Манчестер Сіті» прпоускав. Наступний матч підопічні Гвардіоли проведуть вже найближчого 24 вересня. У рамках третього раунду Кубку англійської ліги команда Хосепа Гвардіоли вдома прийматиме представника Чемпіоншипу «Борнмут».

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