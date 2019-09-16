  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Напередодні виїзду до Києва «Мальме» здобув мінімальну перемогу в чемпіонаті Швеції (відео)

    • Розсилка
    Сорен Рікс - нова гроза&nbsp;команди київського &laquo;Динамо&raquo; - Напередодні виїзду до Києва «Мальме» здобув мінімальну перемогу в чемпіонаті Швеції (відео)
    Сорен Рікс - нова гроза команди київського «Динамо»
    bold.dk

    Перемогу команді Уве Рослера приніс гол хавбека Сорена Рікса

    Шведський «Мальме», з яким команда київського «Динамо» зіграє у першому турі групового турніру Ліги Європи-2019/2020, здобув мінімальну перемогу над «Норчопінґом» у матчі 23-го туру чемпіонату Швеції.

    Читайте також

    «Мальме» – «Норчопінг» – 1:0

    Гол: 1:0 – Сорен Рікс (56)

    «Мальме»: Юган Далін – Берґет, Ерік Ларссон, Расмус Бенґтссон, Беранґ Сафарі (Йонас Кнудсен, 87) – Трустасон (Оскар Левіцкі, 62), Андерс Крістіансен, Бачіру, Сорен Рікс – Маркус Розенберґ (к), Антонссон (Молінс, 82). Тренер – Уве Рослер

    «Мальме» зумів втримати перемогу завдяки голу Сорена Рікса, який відзначився з передачі знаного за виступами в німецькій Бундеслізі нападника Маркуса Розенберґа в середині другого тайму. Щоправда, наприкінці поєдинку гості зрівняли рахунок, але суддя не зарахував гол через офсайд.

    Після 23-х турів «Мальме» набрав 47 очок та посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Швеції. Відставання від лідера АІКа складає всього два пункти.

    Матч Ліги Європи «Динамо» - «Мальме» відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок поєдинку о 20:00.

    До гри зі шведами кияни підходять з рекордною без виграшною серією, яка складає шість матчів.

     Читайте також: «День Сурка». Фоторепортаж з НСК «Олімпійський», на якому «Динамо» програло «Десні»
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи ФК «Мальме» ФК «Норчопінґ» Маркус Розенберґ Сорен Рікс Уве Рослер Юган Далін Андерс Крістіансен Оскар Левіцкі Йонас Кнудсен Беранґ Сафарі Расмус Бенґтссон Ерік Ларссон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ