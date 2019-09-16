Напередодні виїзду до Києва «Мальме» здобув мінімальну перемогу в чемпіонаті Швеції (відео)



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Сорен Рікс - нова гроза команди київського «Динамо» bold.dk

Перемогу команді Уве Рослера приніс гол хавбека Сорена Рікса

Шведський «Мальме», з яким команда київського «Динамо» зіграє у першому турі групового турніру Ліги Європи-2019/2020, здобув мінімальну перемогу над «Норчопінґом» у матчі 23-го туру чемпіонату Швеції.

«Мальме» – «Норчопінг» – 1:0

Гол: 1:0 – Сорен Рікс (56)

«Мальме»: Юган Далін – Берґет, Ерік Ларссон, Расмус Бенґтссон, Беранґ Сафарі (Йонас Кнудсен, 87) – Трустасон (Оскар Левіцкі, 62), Андерс Крістіансен, Бачіру, Сорен Рікс – Маркус Розенберґ (к), Антонссон (Молінс, 82). Тренер – Уве Рослер

«Мальме» зумів втримати перемогу завдяки голу Сорена Рікса, який відзначився з передачі знаного за виступами в німецькій Бундеслізі нападника Маркуса Розенберґа в середині другого тайму. Щоправда, наприкінці поєдинку гості зрівняли рахунок, але суддя не зарахував гол через офсайд.

Після 23-х турів «Мальме» набрав 47 очок та посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Швеції. Відставання від лідера АІКа складає всього два пункти.

Матч Ліги Європи «Динамо» - «Мальме» відбудеться у четвер, 19 вересня. Початок поєдинку о 20:00.

До гри зі шведами кияни підходять з рекордною без виграшною серією, яка складає шість матчів.