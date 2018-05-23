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    «Наполі» вирішив не підписувати контракт із голкіпером збірної України

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    Руй Патрісіу - «Наполі» вирішив не підписувати контракт із голкіпером збірної України
    Руй Патрісіу

    Замість Луніна італійський клуб підпише воротаря «Спортинга»

    Воротар лісабонського «Спортинга» Руй Патрісіу пройшов медогляд перед завершенням переходу в «Наполі».

    Про це повідомляє Rai Sport.

    Як скоро завершиться трансфер невідомо, оскільки стверджується, що клуби ще не погодили вартість угоди.

    «Спортинг» хоче близько 35 мільйонів євро за голкіпера, тоді як неаполітанці не розраховують платити більше 18 мільйонів.

    При цьому існує можливість того, що Патрісіу наполягатиме на розриві контракту з лісабонцями.

    Голкіпер був в числі постраждалих від уболівальників клубу, які пробралися на базу і атакували власну команду.

    Патрісіу розглядався неаполітанцями в якості одного з кандидатів на заміну Пепе Рейни, який влітку стане гравцем «Мілана».

    Серед претендентів також називався і голкіпер «Зорі» Андрій Лунін.

    Джерело: sportarena.com

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