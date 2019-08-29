Жан Беленюк написав, що він #першийтемношкірий у Верховній Раді України



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Новообраний народний депутат сьогодні відвідав перше в карєрі засідання Верховної ради України Фото з соцмереж

Титулований борець вже встиг похизувався депутатським значком і фото у сесійній залі ВР

Сьогодні відбулося перше засідання новообраної Верховної Ради України, на якому присягу склали новообрані народні депутати. Нагадаємо, серед народних обранців є і провідні представники українського спорту. Зокрема, віце-чемпіон Олімпійських Ігор, володар повного комплекту нагород чемпіонатів світу, триразовий чемпіон Європи з греко-римської боротьби, Жан Беленюк.

Жан Венсанович активний дописувач соцмереж, і вже встиг похизуватися фото з нового робочого місця. При цьому покепкував на тему кольору своєї шкіри, підписавши фото з гештегом #першийтемношкірий наступним чином:

«Українці! Покажіть це фото усім, хто наполегливо стверджує про засилля праворадикальних сил в Україні!»

Зазначимо, що у Верховній раді Жан Беленюк буде першим заступником Комітету з питань молоді та спорту, очолив який Андрій Кожем'якін.