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    Жан Беленюк написав, що він #першийтемношкірий у Верховній Раді України

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    Новообраний народний депутат сьогодні відвідав перше в карєрі засідання Верховної ради України - Жан Беленюк написав, що він #першийтемношкірий у Верховній Раді України
    Новообраний народний депутат сьогодні відвідав перше в карєрі засідання Верховної ради України
    Фото з соцмереж

    Титулований борець вже встиг похизувався депутатським значком і фото у сесійній залі ВР

    Сьогодні відбулося перше засідання новообраної Верховної Ради України, на якому присягу склали новообрані народні депутати. Нагадаємо, серед народних обранців є і провідні представники українського спорту. Зокрема, віце-чемпіон Олімпійських Ігор, володар повного комплекту нагород чемпіонатів світу, триразовий чемпіон Європи з греко-римської боротьби, Жан Беленюк.

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    Жан Венсанович активний дописувач соцмереж, і вже встиг похизуватися фото з нового робочого місця. При цьому покепкував на тему кольору своєї шкіри, підписавши фото з гештегом #першийтемношкірий наступним чином:

    «Українці! Покажіть це фото усім, хто наполегливо стверджує про засилля праворадикальних сил в Україні!»

    Зазначимо, що у Верховній раді Жан Беленюк буде першим заступником Комітету з питань молоді та спорту, очолив який Андрій Кожем'якін.

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    Верховна Рада депутат українці Жан Беленюк греко-римська боротьба
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