УПЛ: Львівське дербі знову не виявило переможця



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Львівське дербі таке дербі ЮА-Футбол

У суботу, 14 березня, у Львові грали дві місцеві команди - «Львів» - «Карпати»

Гра традиційно не стала святом футболу вишуканого, проте шанувальникам футболу звичайного могла сподобатись.

Вийшов надемоційний матч, в якому були і голи, і нереалізовані пенальті під завісу поєдинку, і вилучення.

Переможця дербі традиційно не виявило - вже втретє цього сезону.

Львів. Стадіон «Україна»

Головний арбітр: Дмитро Кутаков (Київська область)

Асистенти: Олександр Павлинов (Одеса), Віталій Сухін (Одеса)

ФК «Львів» - «Карпати» 1:1

Голи: Феліпе Матеус Яковеллі 50 - Антон Братков 27 (авт.)

ФК «Львів»: Богдан Сарнавський - Владислав Приймак, Микита Татарков, Алваро Тавареш, Феліпе Матеус Яковеллі (Велвес Сантос 81), Олівейра Ренан (Назарій Нич 63), Ігор Гончар, Антон Братков, Сергій Борзенко, Джоель Бопесу (Ярослав Богунов 61), Рафаель Сабіно

«Карпати»: Олег Кудрик - Дмитро Кльоц, Олександру Бойчук, Володимир Танчик, Єгор Назарина, Андро Гіоргадзе, Тім Халл, Геннадій Пасіч, Марвін Мартінс (Остап Притула 74), Ростислав Лях, Олексій Сич (Ярослав Діда 70)

Попередження: Феліпе Матеус Яковеллі 51, Рафаель Сабіно 85, Владислав Приймак 89 - Олександру Бойчук 3, Тім Халл 30, Дмитро Кльоц 49, Геннадій Пасіч 83, Геннадій Пасіч 86

Вилучення: Геннадій Пасіч 86

Нереалізовані пенальті: Микита Татарков 88 - Єгор Назарина 86

Джерело: UA-Футбол