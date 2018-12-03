Наслідки ударів від українця: Стівенсона перевели у медикаментозну кому



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В Адоніса тепер серйозні проблеми після бою з Гвоздиком

Поки немає жодних особливо позитивних новин про стан здоров'я екс-чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

Він був екстрено госпіталізований після поразки нокаутом в 11-му раунді українцеві Олександру Гвоздику (16-0, 13 КО).

За даними канадського таблоїду Montreal Journal, як запобіжний захід боксера ввели в стан медикаментозної коми, щоб зменшити набряк головного мозку через крововилив.

Також лікарі намагаються знизити ризик непоправних наслідків.

Біля палати Адоніса чергує його наречена Сімоне Год.

Зазначається, що 6 листопада у пари народилася дочка Адонія.

«Наразі він «відпочиває», є позитивні знаки. Сподіваємося на краще. Вірю, що з ним все буде добре. Навколо хороші люди, нас підтримують», - сказала вона.