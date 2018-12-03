  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Наслідки ударів від українця: Стівенсона перевели у медикаментозну кому

    • Розсилка
    Наслідки ударів від українця: Стівенсона перевели у медикаментозну кому

    В Адоніса тепер серйозні проблеми після бою з Гвоздиком

    Поки немає жодних особливо позитивних новин про стан здоров'я екс-чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

    Він був екстрено госпіталізований після поразки нокаутом в 11-му раунді українцеві Олександру Гвоздику (16-0, 13 КО).

    За даними канадського таблоїду Montreal Journal, як запобіжний захід боксера ввели в стан медикаментозної коми, щоб зменшити набряк головного мозку через крововилив.

    Також лікарі намагаються знизити ризик непоправних наслідків.

    Біля палати Адоніса чергує його наречена Сімоне Год.

    Зазначається, що 6 листопада у пари народилася дочка Адонія.

    «Наразі він «відпочиває», є позитивні знаки. Сподіваємося на краще. Вірю, що з ним все буде добре. Навколо хороші люди, нас підтримують», - сказала вона.

    Читайте також: Українець Олександр Гвоздик – новий чемпіон світу з боксу.
    бокс Олександр Гвоздик WBC
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ