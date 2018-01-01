Наставник АЕКа заявив, що його команда грала краще за «Динамо»

Але, за словами Маноло Хіменеса, не завжди далі проходить той, хто більше працює

Головний тренер АЕКа Маноло Хіменес прокоментував нічию з «Динамо» (0:0) і виліт своєї команди з Ліги Європи. Зокрема, він привітав київську команду, інформує офіційний сайт «Динамо». «Я вітаю «Динамо»! Але, справді, не завжди той, хто більше працює, проходить далі. Як у Києві, так і в Афінах, АЕК був



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Маноло Хіменес. Фото ФК «Динамо»

Але, за словами Маноло Хіменеса, не завжди далі проходить той, хто більше працює

Головний тренер АЕКа Маноло Хіменес прокоментував нічию з «Динамо» (0:0) і виліт своєї команди з Ліги Європи.

Зокрема, він привітав київську команду, інформує офіційний сайт «Динамо».

«Я вітаю «Динамо»! Але, справді, не завжди той, хто більше працює, проходить далі. Як у Києві, так і в Афінах, АЕК був сильнішим і демонстрував кращу гру», - сказав він.

«Але коли «Динамо» скористалося своєю можливістю у Греції, а ми не скористалися своїми у Києві, я сказав, що пишаюся гравцями. Потрібно вже думати про наступну гру у чемпіонаті», - додав наставник.

Хіменес не став коментувати своє рішення залишити українця Дмитра Чигринського на лаві запасних у першому матчі.

«Суддівство? Арбітри УЄФА справедливі та не впливають на результат. В Афінах нам у цьому плані пощастило трохи менше. У Києві все було нормально», - зауважив він.

«Погода? Не найкращий сценарій – грати у таких умовах, сніг, холодно. Але це ніяк не виправдовує результат. Як у першому, так і у другому матчі, моя команда продемонструвала хорошу гру», - підсумував Хіменес.

Нагадаємо, Хацкевич розповів, що «Динамо» не цікавить Ліга Європи, пріоритет – чемпіонат України.