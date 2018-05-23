Наставника «Ворскли» визнано найкращим тренером 32-го туру Прем'єр-ліги України

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Василь Сачко

Кінцівка сезону для полтавської команди позначилася дуже складним графіком, що зумовлено розподілом на шістки

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу проаналізувало підсумки заключного туру української Прем’єр-Ліги

Лауреат 32-го ігрового дня – головний тренер «Ворскли» Василь Сачко, інформує офіційний сайт організації.

Його підопічні завдали поразки «Зорі», в очному протистоянні перегравши своїх найголовніших конкурентів у боротьбі за п’єдестал.

Нагородою за це для полтавського клубу стала історична бронзова вершина.

Кінцівка сезону для полтавської команди позначилася дуже складним графіком, що зумовлено розподілом на шістки – в горішній прохідних матчів, схоже, взагалі не було.

Тому напередодні вирішального матчу з «Зорею» «Ворскла утримувала невдалу серію із чотирьох без виграшних турів (по дві нічиї та поразки), щоправда, за час цих невдач команда лише раз грала вдома.

Однак вольовий характер та спортивний гарт колективу визначається в умінні вигравати всупереч обставин та прогнозів. Полтавська команда гідно досягнула історичної бронзової вершини.

Середній бал Сачка склав - 4,6.

Як відомо, найкращим гравцем туру було визнано нападника полтавського клубу Владислава Кулача.